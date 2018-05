Marcus Karlström. Foto: Ronnie Rönnkvist

Han debuterade i SHL som 18-åring, draftades av Winnipeg Jets och gick en spännande framtid till mötes. Men efter ett par tunga bakslag i karriären, inte minst en jobbig säsong i Nordamerika, höll backen Marcus Karlström på att tappa gnistan. Räddningen fann han i Blekinge.

– Jag orkade inte ens tänka på hockey. I stället tänkte jag börja spela fotboll eller någonting, berättar den nyblivne Tingsrydsbacken för hockeysverige.se om sin tuffa tid.



STOCKHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)

Trångsund i Huddinge kommun fortsätter att leverera bra hockeykrigare. Jesper Bratt och Fredrik Karlström är två av dom. Men ni har även träffat Jespers lillebror Filip Bratt i en längre intervju här på på hockeysverige.se liksom Erik Ullman och Lukas Macklin. Tre andra stora spelare som kommit från ”Trånkan” är Ove Molin, Hasse Segerberg och inte minst Valentina Lizana Wallner.

Under förra veckan presenterade Tingsryd den 23-åriga backen Marcus Karlström som klubbens senaste nyförvärv. Född och uppvuxen i, just det, Trångsund. Dessutom kusin till Linköpings dubble JVM-forward Fredrik Karlström.

– ”Freddan” och jag har alltid varit tajta eftersom vi är kusiner. Han och (Jesper) Bratt har alltid varit nära varandra så det har blivit att alla våra familjer har umgåtts, berättar Marcus Karlström när hockeysverige.se träffar honom för en intervju på ett kafé i Söderhallarna invid Medborgarplatsen på Söder i Stockholm.

– Det har blivit att vi träffats mer på senaste tiden, men jag är lite äldre än de så jag har inte umgåtts så mycket i deras kretsar och min lillebror (David) är lite yngre och inte heller riktigt varit med där. Vi träffas på släktmiddagar och sådant.

Släktträffar som kan sluta med riktigt tuffa duster på fotbollsplanen.

– Vi brukar fira midsommar ihop och då har vi alltid en årlig fotbollsmatch. Det blir jäkligt hetsigt, händelserikt och jäkligt kul. Nästan det roligaste på hela året, säger Karlström med ett leende.

Till skillnad mot bland andra hans kusin Fredrik och bröderna Bratt spelade aldrig Marcus i Trångsund.

– Jag började åka skridskor där, men jag började spela hockey i Huddinge. Det var mer att jag stod i Trångsunds kafeteria när jag var liten…

BLEV U16-MÄSTARE

Säsongen 2010/11 blev Marcus Karlström svensk U16-mästare. Då hade han lämnat Huddinge för spel i SDE Hockey där bland andra Adam Brodecki och Tobias Lindberg spelade.

– Det började med att jag inte fick en plats i TV-pucken. Jag kände att SDE:s 95:or var väldigt bra. För mig var det ett bra fönster för att synas och dom skulle spela SM. Sedan fick jag ändå spela TV-pucken efter att jag kommit in bakvägen. Dessutom vann vi till slut SM-guld, vilket var väldigt kul.

Du får chansen en match i SHL säsongen 2013/14 med AIK, hur ser du tillbaka på den dagen och matchen?

– Jag hade fem minuters speltid eller liknade. Vi mötte Skellefteå och jag fick spela mot Oscar Möller och Jimmie Ericsson, vilket var riktigt kul. Jag hade tränat med A-laget någon vecka innan och var skitsugen på att vara med. Jag var nervös fram till mitt första byte när man såg hur mycket folk det var på Hovet. Jag var ju van med 50 personer i J20.

– Jag fick vara med i en match och jag fortsatte träna med laget, men fick ingen plats eftersom dom hade full trupp. I stället fortsatte jag spela i J20 men jag kände aldrig någon stress över det.



Foto: Bildbyrån/Petter Arvidson

Om säsongen i AIK kan ses som lyckosam var säsongen därpå i Mora inte lika framgångsrik. Det blev 26 matcher i Hockeyallsvenskan, men även 14 matcher i Visby/Roma som då spelade i ettan.

– Det blev inte riktigt som jag hade tänkt mig. Jag kom upp dit och hade en jättebra känsla och tyckte att det skulle bli skitkul. Jag gjorde några bra matcher, men det var andra som skulle ha mer speltid och det fick jag lida för. Dessutom tyckte Mora antagligen att dom hade bättre alternativ på bänken samtidigt som dom tog in någon rutinerad kille som hade spelat i NHL och AHL. Det var mycket sådant och äldre spelare som fick chansen före mig.

– Jag ville verkligen spela och då tyckte jag en utlåning skulle vara bättre. Jag var där i två månader. Sedan kom jag tillbaka och var med någon match i kvalet.

WINNIPEG TOG ÖVER HONOM TILL NORDAMERIKA

Redan 2013 hade Marcus Karlström draftats av Winnipeg Jets. Nu satte de ned foten och ville ha över honom till Austin Bruins i NAHL för att få speltid.

– Det var mitt i sommaren som jag pratade med Winnipeg. Dom sa att eftersom det var sista året för mig så ville dom ha mig på den sidan.

– Jag åkte över och det var tänkt att jag skulle spela i Omaha (USHL) från början. Den coachen kom till campen i Winnipeg. Vi snackade en del och allt kändes bra. Jag visste inte riktigt vad jag hade att vänta mig och de enda jag kände var killarna från ”development campen”.

– Jag åkte hem, förberedde mig och sedan åkte jag över till Omaha. Där var jag under en vecka. Sedan åkte jag och spelade en ”rookie tournament” med Winnipeg. När jag kom tillbaka fick jag reda på att dom skulle ”cutta” tre spelare, vilket jag inte hade en aning om. Jag trodde allt var klart och hade inte fixat någonting annat.

– Dom sa ”Vi trivs verkligen inte med våra målvakter”. I stället valde de en svensk målvakt (Zackarias Skog) som var där samtidigt som mig. Dom valde mellan mig och honom eftersom man hade någon high school-regel där man inte kunde utesluta high school-spelare från laget. Jag var inte alls förberedd på det.

– Under den här tiden hade jag nästan daglig kontakt med Winnipeg. När jag var på den här turneringen i september hade dom sagt ”fortsätter du utvecklas och spelar som du gjort under turneringen kan du få chansen att komma hit i slutet av AHL-säsongen och få ett try-out kontrakt med AHL-laget”.

Nu blev det aldrig så utan Marcus Karlström fick istället söka sig till Austin Bruins.

– De bad också om ursäkt eftersom de visste att jag inte var förberedd på det här. Jag fattade självklart att Omaha gjorde det dom ansåg vara bäst för sig själva. Jag fick leta nytt och det var då jag åkte till Austin.

– Dessutom hade jag en av mina bästa kompisar där, Gilbert Gabor. Hade inte han varit där så hade jag nog varit jäkligt nere under isen. Jag var väldigt besviken, men tack vare honom blev det en rolig säsong ändå.

– I början var jag ändå väldigt nedstämd, men efter två, tre veckor kände jag att så här kunde jag inte hålla på. Det var varken bra för laget eller för mig. Jag knöt nävarna och körde på medan jag ändå var där. Det tog ändå en hel del mentalt.

Har du haft kontakt med Winnipeg efter den säsongen?

– Jag hade lite kontakt med Winnipeg just då och de sa att det här inte skulle spela någon roll. Oavsett vart jag spelade så skulle de ha koll. Självklart tyckte jag att det lät bra att så som inte glömde bort mig.

– Kontakten avtog sakta men säkert och det kändes jäkligt surt. När jag sedan lämnade efter säsongen förstod jag att det inte skulle bli någon fortsättning med Winnipeg. Några veckor där efter orkade jag inte ens tänka på hockey. I stället tänkte jag börja spela fotboll eller någonting. Tankarna var på helt andra håll.

– Sedan började jag och min agent (Erik Ryman) prata om vad jag skulle göra nästa säsong. Då fick jag lite glöd och det skulle bli skitkul att starta om. Jag valde mellan Kallinge och ett lag i Slovenien. Jag tänkte att det blir skitkul i Kallinge och gick in för det stenhårt.



Foto: Ronnie Rönnkvist

PLOCKADES TILL TINGSRYD AV KALLINGE-TRÄNAREN

Det blev två säsonger i Kallinge/Ronneby. Där fick han Per Ljusteräng som coach och som till den här säsongen har tagit med honom till Tingsryd.

– Jag har haft Per under två säsonger. Både han och andretränaren har hjälpt mig att utvecklas. Speciellt defensivt. I dag är jag mer komplett som hockeyspelare. Jag tror att Tingsryd kan vara ett bra steg för mig samtidigt som han vet hur jag funkar och jag vet hur han funkar. Det kan vara en fördel för mig eftersom jag då verkligen kan våga spela ut.

– Ryman och jag diskuterade olika alternativ och vi kom fram till att gå till Tingsryd var det bästa för mig. Att där få en tränare som tror på mig och inte chansa på något nytt. Det är inte så att jag kan slappna av och tro att jag får någon fördel av att känna tränaren utan jag måste fortsätta bevisa att jag klarar av att spela på en ny nivå. Det ska bli riktigt kul och jag hoppas att det blir bra.

Hur ser sommaren ut fram till seriestarten i höst?

– Det återstår att se. Eftersom det här blev officiellt helt nyligen så måste jag först prata med klubben. Sedan blir tester. Jag kommer fortsätta fysa och jag kommer säkert få ett program att jobba efter. Under sommaren kommer jag köra en del med min lillebror som också är väldigt motiverad. Han är ju med i landslaget så han vill också köra stenhårt.

– Men först ska jag ta en vecka sommar, avslutar Marcus Karlström innan vi går ut på klassisk Hammarbymark, Björns Trädgård där vi även hittar Restaurang Kvarnen, för att snacka vidare i solen och ta några bilder.