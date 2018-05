Nyligen blev det klart att Calle Ridderwall lämnar Djurgården efter två säsonger som klubbens lagkapten. Nu återvänder han till tyska ligan efter att ha skrivit långtidskontrakt med en tidigare klubb där.

Calle Ridderwall kom till Djurgården från KHL och Sibir Novosibirsk för två år sedan och blev redan under sin första säsong i klubben utsedd till lagkapten. Men efter 104 matcher och 37 poäng (20+17) stod det efter säsongen klart att den snart 30-årige forwarden inte blir kvar i klubben.

I stället flyttar han nu tillbaka till Tyskland och Düsseldorf där han hade en mycket framgångsrik säsong 2012/13. Då svarade stockholmaren för 58 poäng på 51 matcher och blev hela tyska ligans poängkung.

På Twitter meddelar Calle Ridderwalls agent Joakim Persson att klienten tecknat ett treårskontrakt med Düsseldorf, som sedan tidigare värvat Ken Andre Olimb från Linköping.

Ridderwall har förutom Djurgården och Düsseldorf även en sejour bakom sig i Nordamerika, där han bland annat spelade collegehockey för University of Notre Dame. Han har även spelat för HV71 i SHL samt för Lev Prag och Sibir i KHL.

Calle Ridderwall signed earlier this morning a three year deal with Düsseldorf EG in the DEL. Good luck Calle 👍🏻#DEG #DEL #kmjsports

— Joakim Persson (@JockeKMJSports) May 2, 2018