Frölundas förre målvakt Frederik Andersen skrev inatt in sig i historieböckerna när han tog säsongens 38:e seger för Toronto. Det innebär att den 28-årige dansken är segerrikast under en och samma säsong i Maple Leafs historia. När Tor

22 mars, 2018

Snacka om att ha en tuff kväll på jobbet. Linjedomaren Steve Miller hann bli både tacklad och skuren av en skridsko under nattens match mellan Pittsburgh och Montréal. "I'm not even supposed to be here today!" Den klassiska repliken från kul