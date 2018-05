Axel Jonsson Fjällby. Foto: Bildbyrån/Andreas Sandström

Framgångarna avlöser varandra för Axel Jonsson-Fjällby. Nu har han skrivit på sitt första NHL-konrakt.

Det var inte många utanför den mest initierade hockeybubblan som hade speciellt stor koll på Axel Jonsson-Fjällby inför säsongen. Men under JVM blev Djurgårdsspelaren en stor favorit i hela Sverige. Succén fortsatte sedan under våren, och under slutspelet tog Jonsson-Fjällby sitt spel en nivå till. Det ledde till landslagsspel.

Nu kommer nästa framgång. 20-åringen har skrivit på för Washington Capitals, uppger CapFriendly. Han ska ha skrivit ett treårigt rookieavtal som börjar gälla från och med nästa säsong, skriver sajten.

Capitals draftade svensken vid 2016 års draft, då han inte ens hade A-lagsdebuterat för Djurgården, som 147:e spelare totalt. Det ser med andra ord ut att kunna bli ett riktigt fynd för Washington.