John Dahlström. Foto: Bildbyrån/Jonas Ljungdahl

Det var mitt under brinnande säsong som IK Oskarshamn kom överens med Almtuna IS om att ta in ett spelarlån. Ett lån som sedermera gjorde succé och idag presenterades som klar för ytterligare två säsonger med klubben.

– Här känner jag att jag kan utvecklas ytterligare, säger John Dahlström.

På 28 matcher i HockeyAllsvenskan för Almtuna IS stod John Dahlström, 21, för tre mål och fyra assist. Poängsprutan som öst in 59 poäng (30+29) på 63 matcher för Medicine Hat Tigers i WHL säsongen innan stod inte att känna igen och tycktes sakna självförtroende på isen.

Flytten till IK Oskarshamn kom att innebära en vändning.

– John kom till oss med lite stukat självförtroende, men när han väl fick ordning på grejerna såg man hans potential. Han är stark med puck, framförallt runt kassen och har dessutom ett riktigt vasst skott. Han har alla möjligheter att utvecklas till en toppspelare i ligan, säger IKO:s sportchef Per Kenttä till klubbens hemsida.

”ETT ENKELT BESLUT”

Med Oskarshamn tog poängproduktionen fart igen med åtta poäng (5+3) på 13 matcher, ett resultat som gör att Dahlström kan tillgodoräkna sig totalt femton poäng (8+7) på 41 matcher i HockeyAllsvenskan den gångna säsongen.

– Jag kom in här i slutet på förra säsongen och fick vara med om en väldigt rolig avslutning, även om det inte gick hela vägen. Här känner jag att jag kan utvecklas ytterligare och vill fortsätta vara med och bygga vidare på lagets och min egen potential. Det känns skitbra att både sportchefen och tränarna tror på mig och då är det hela ett enkelt beslut, säger Dahlström själv.

Kontraktet mellan Dahlström och Oskarshamn gäller till och med säsongen 2019-20.