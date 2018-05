Wilma Carlsson. Foto: Bildbyrån/Andreas Sandström

Hon anses vara en av Sveriges mest lovande backar. Idag meddelade Wilma Carlsson att hon förlänger med Brynäs och blir klubben fortsatt trogen.

Wilma Carlsson är den back som gjorde flest assists i Stålbucklan säsongen 2015/16 och utsågs även säsongen därpå till turneringens bästa back.

17-åringen är onekligen en av Sveriges mest lovande talanger. De senaste fyra säsonger har hon tillhört Brynäs i SDHL och idag meddelade hon via klubbens hemsida att det blir en fortsättning i Gävle åtminstone en säsong till.

— Det känns bra att förlänga avtalet med Brynäs IF, jag har trivts bra och jag ser nu fram mot att vara en del av den nysatsning som föreningen gör på dam-verksamheten. Jag slutade ganska tidigt in i förra säsongen men gjorde sedan comeback under slutspelet. Jag kände då att jag hade fått glädjen tillbaka och hoppas få fortsätta på den vägen, berättar Wilma Carlsson för hemsidan.

SPELAT 82 SDHL-MATCHER

Trots hennes unga ålder har hon alltså lyckats spela i den högsta ligan Sverige har i fyra säsonger, och på dessa har det blivit sammanlagt 82 matcher.

— Väldigt roligt att vi förlängt avtalet med Wilma. Hon är ett jättelöfte från en härlig idrottsfamilj, Wilma har en enorm potential och med en bra sommarträning så tror jag hon kan blomma ut ordentligt under kommande säsong, berättar Åke Lilljebjörn, dam-ansvarig i Brynäs IF.