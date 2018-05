Nu drar VM i Danmark igång Foto: Bildbyrån

Hej, det er mej…velkommen til København og til verdensmesterskapet i ishockey…

Nej, förlåt. Det här inlägget kommer såklart inte vara på danska, men det är lätt att få ”feeling”. Hockey-VM i Köpenhamn och Herning är ju trots allt bara fåtalet timmar bort nu. Och visst känns det som att mästerskapet i Danmark är hetare än på länge?

Kanske har det att göra med att Tre Kronor kommer till VM som regerande mästare? Eller kanske beror det på att doften av danska wienerbrød och røde pølser är så nära att det bara är att köra över Öresundsbron för att få uppleva de danska delikatesserna på plats.

Men mest av allt är det självklart hockeyn som lockar och redan nu har över 300 000 biljetter sålts. 300 000! Så många har aldrig sålts för något annat mästerskap i Danmark tidigare. I lite mer än två veckor kommer VM pågå i vårt grannland och det finns såklart hundratals saker man inte får missa. Men för att hjälpa er på traven kommer här fem saker du absolut inte kan blunda för.

Se det som en skånings guide till Köpenhamn…eller något.

5. Ska du Köpenhamn under en längre period under VM måste du ta tillfället i akt att besöka Köpenhamns innerstad. Den danska huvudstaden är bland de skönaste att ströva runt i – om solen skiner. Shopping på Strøget, en öl eller två i Nyhavn måste vara givna inslag under din VM-resa.

4. Danskarna är ett av världens lyckligaste folk, sägs det. Om det beror på deras välkända uttryck och levnadsstil som innefattar ”hygge” eller om det beror på något annat får de nog själva svara på. Men en anledning kan vara deras förmåga att ställa till med fest. Danskarna älskar att skapa stämning, sjunga i kör och att bara få hänga i fan-zone i vårsolen under VM kommer bli en upplevelse för den som får möjlighet.

3. ”Den gula väggen”. Kanske mer känd från fotbollsmästerskap, där de svenska fansen skapat magiskt stämning som känts hela vägen genom tv-rutorna och in i de svenska stugorna. Men nu är det Tre Kronor-spelarnas tur att känna av det enorma trycket. Arrangörerna räknar nämligen med att det kommer bli rejält drag på den läktarsektion som är avsedd för de som svenska fans tar sig över Öresundsbron och tar plats i flådiga Royal Arena.

2. Rickard Rakell. Är man inte helt inbiten i NHL-cirkusen är det kanske inte helt lätt att ha koll på Rakell som inte gjort en enda match på seniornivå i Sverige. Men här är något att se fram emot i svenskväg. 24-åringen, som tillhör Anaheim Ducks, har nämligen stänkt in 87 mål de senaste tre NHL-säsongerna. Högerskytten har ett fantastiskt skott och är enligt lagkamraten Hampus Lindholm nästan omöjlig att ta pucken ifrån. Ska ni lära er något svenskt efternamn att skandera i VM-sofforna så är mitt tips den möjliga skyttekungen Rakells.

1. Efter ett OS utan NHL-stjärnor har redan flera från världens bästa hockeyliga sagt ja till VM-spel. Den största av alla är Connor McDavid och för alla hockeyälskare är det bara att jubla – han är redan på plats i vårt grannland.

Innan jag hade sett McDavid live för första gången vågade jag inte tro på allt som sagts och skrivits om hur BRA den här grabben skulle vara. Visst Tv-bilder visade hur snabb och teknisk han är, men det krävdes en live-upplevelse för att förstå 21-åringens storhet på riktigt. Nu kommer han till VM och även om Herning, där Kanada spelar sina gruppspelsmatcher, ligger en bit från Köpenhamn kan jag lova att det är värt varje extra minut på de danska vägarna för att se honom in action från nära håll. Kanske får du samma ”aha-upplevelse” som jag fick.

Det var allt. Så, lad os nu nyde underholdningen.