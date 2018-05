Bill Torrey (höger) har tragiskt gått bort. Foto: IBL

Vi har drabbats av ett tungt besked i hockeyns värld. Bill Torrey, som ledde New York Islanders till fyra raka Stanley Cup och som bland annat är en del i ”Hockey Hall of Fame”, har under torsdagen gått bort.

Bill Torrey är en av hockeyvärldens mest kända namn. Han var den som tog New York Islanders till att vinna fyra Stanley Cup i rad mellan säsongerna 1979-1983. Då var han klubbens general manager, och hade den titeln mellan 1970 till 1992.

Torrey lyckades också, som Florida Panthers president, leda dem till en Stanley Cup-final bara tredje säsongen efter de grundats.

Under torsdagen kom det tragiska beskedet att den ”Hockey Hall of Fame”-invalde ikonen dött.

VAR EN DEL AV PANTHERS DEN HÄR SÄSONGEN

På NHL:s hemsida ger kommissionären Gary Bettman följande uttalande: ”Bill var den första anställda chefen och arkitekten för en av de största dynastierna i NHL:s historia: New York Islanders, som vann fyra raka Stanley Cup. Han var den första presidenten i Florida Panthers och byggde organisationen till att bli en av de mest framgångsrika expansionslagen i ligahistorien, då Panthers nådde Stanley Cup-finalen i sin blott tredje säsong av existens. Han har gjort avtryck i nästan alla våra lag i ligan där han personligen inspirerade generationer av NHL:s generalförvaltare som har följt honom och tagit efter en lagbyggnadsmodell baserad på scouting, draftande och spelarutveckling som än idag är modellen för en varaktig framgång.”

Bettman skickar också sina kondoleanser till hans familj. Bill Torrey blev 83 år gammal. De senaste fyra säsonger var Torrey Florida Panthers specialassistent till klubbens general manager. Men mellan 1993 och 2001 var han president.