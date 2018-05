Washington Capitals blir ny klubbadress för Juusi Ikonen. Forwarden lämnar därmed SHL och Brynäs.

Kontraktet med NHL-klubben är skrivit på två år och är ett så kallat tvåvägskontrakt vilket möjliggör spel i både AHL och NHL. Enligt Capitals GM Brian MacLellan är kontraktet värt 925 000 dollar om året.

Ikonen kom till SHL och Djurgården säsongen 2016-17 men bytte till Brynäs efter bara 25 matcher. Förra säsongen gjorde han 26 poäng på 49 grundseriematcher och fem poäng på åtta slutspelsmatcher för Gävleklubben. Dessutom fick Ikonen spela åtta matcher för det finska landslaget.

The Washington Capitals have signed forward Juuso Ikonen to a two-year, two-way contract beginning in the 2018-19 season. Ikonen’s contract will carry an average annual value of $925,000. #ALLCAPS https://t.co/aMywOsIEMp

