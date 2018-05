Oskarshamns sportchef Per Kenttä spetsar till sin trupp med backen Isak Pantzare. Det meddelade han via ett pressmeddelande på torsdagen. – En spelskicklig back som jag känner till väl. Han är väldigt hockeysmart, duktig på skridskorna och

Han var en av landets mest framträdande spelare under säsongen 2017-18. Nu uppmärksammas Jonathan Dahlén för sina egenskaper på och utanför isen genom att tilldelas utmärkelsen "Rinkens Riddare". Priset delas ut av Ishockeyjournalistern

Han är klar trea på målvaktsfronten i Rögle. Därför matchas nu Emil Kruse i stället i HockeyAllsvenskan. Emil Kruse fick en märklig säsong. Efter en skada på Ville Kolppanen inledde han som förstemålvakt i Rögle efter att ha varit and

Igår 13:25

Leksands IF meddelade under förmiddagen att man förlänger med juniorerna Marcus Karlberg och Wilde Bröms. Talangerna, födda -00 respektive -99, debuterade båda i representationslaget under den gångna säsongen och får nu alltså förnyat för