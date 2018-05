Tvillingarna Sedin och Alexander Edler. Foto: Bildbyrån/Joel Marklund

Bröderna Sedins karriärer är över, men de kan få göra sorti i storartad stil. Henrik och Daniel är nämligen finalister till att vinna King Clancy Memorial Trophy som går till den som visat bäst ledaregenskaper på och utanför isen och samtidigt också bidragit med sin medmänsklighet till samhället.

Sedins har länge varit stora förebilder på och utanför isen i Vancouver. Förutom över 1000 matcher i Canucks-tröjan har de också servat samhället. Bland annat har det varit med och donerat pengar till BC Childrens Hospital och hjälpt Canucks for Kids att dra in över 42 miljoner dollar sedan 2000.

Henrik vann priset så sent som 2016 för sina insatser.

Sedinarna konkurrerar med Nashville Predators P.K. Subban och Minnesota Wilds Jason Zucker. Subban hjälper bland annat Montreal Childrens Hospital och har under säsongen arbetat med att ta ner barriärer mellan lokala ungdomar och polis i Nashville med att anordna event under Predators hemmamatcher.

Zucker och hans fru Carly har under året börjat en insamling i kampanjen #GIVE16 som innebär att de uppmuntrar andra i samhället att donera i någon form av 16 som är Zucerks tröjnummer. Zucker donerade 160 000 i ett projekt som tillåter patienter på University of Minnesota Masonic Children’s Hospital att få uppleva Wilds matcher på sjukhuset i en slags simulator som ger en upplevelse snarlik den som finns i arenan. Dessutom donerade Zucer 1600 dollar per mål han gjorde under säsongen. Totalt blev det 33 fullträffar för Zucker.

Priset, 40 000 dollar som får delas ut till valfri välgörenhet, delas ut under HL Awards i Las Vegas den 20 juni.