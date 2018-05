Oscar Fantenberg vill stanna i NHL. Foto: Joel Marklund / BILDBYRÅN

Oscar Fantenbergs första säsong i NHL för Los Angeles Kings kan beskrivas som ”upp och ner”. Efter en bra start skickades han till AHL. När han sedan kom tillbaka fick han mycket speltid i Stanley Cup-slutspelet.

Efter två starka säsonger i Frölunda mellan 2014 och 2016, där han kryddade det hela med att vinna SM-guld och bli VM-back, flyttade Oscar Fantenberg till KHL och HK Sochi. Efter en stark säsong där, där han var en skada ifrån att återigen bli en VM-back, kritade 26-åringen på ett kontrakt med Los Angeles Kings i NHL.

OKLAR FRAMTID

Nu går kontraktet ut med Kings och han har lite att fundera över.

— Det är klart att jag vill spela i NHL men samtidigt får vi se lite vad de (Los Angeles) erbjuder samtidigt var man själv ser störst chans att få spela, berättar han för hockeysverige.se:

— Men framförallt NHL, det är det stora målet. Men jag kommer inte ta vilket kontrakt som helst. Det är väl där jag är i nuläget.

Har du något att ta ställning till just nu?

— Nej, inte just nu. Jag har inte pratat med agenten nu på några dagar och jag tror att de (Los Angeles Kings) ska väl utvärdera säsongen där borta och se hur de vill göra innan de meddelar någonting, säger han om situationen som just nu är att Kings äger rättigheterna till honom en säsong till och kan därför matcha andra klubbars bud.

Fantenberg berättar att han vill ha ett NHL-kontrakt där klubben ifråga visar att de tror på honom.

— Jag kommer inte åka på ett tvåvägskontrakt som jag inte anser att jag är värd. Då kanske det är bättre att leta efter något annat för då vill kanske inte de ha mig tillräckligt mycket om de inte vill erbjuda mig ett tillräckligt bra kontrakt. Det är mycket politik där borta, säger han och fortsätter:

— Jag tycker ändå att jag bevisat att jag klarat att spela i NHL. Vill inte de erbjuda mig ett kontrakt som jag tycker jag är värd, då kanske det finns andra som vill ha mig istället för att jag ska spela AHL.

STÄNGER SHL-DÖRREN

Smålänningen har under SHL-karriären spelat för HV71 och Frölunda. De fans som drömmer om en återkomst till Sverige för Fantenberg lär dock bli besvikna. Han har inga planer på att komma tillbaka till SHL inom det närmaste.

— Jag har tänkt att jag ska vara utomlands något år till och passa på när jag väl tagit mig ut och dra nytta av det. Det är ingenting jag funderar på i nuläget. Jag tror att det är ganska svårt att åka hem till Sverige och sen ska du göra dundersuccé hemma för att ta dig ut igen.

Det blev totalt 27 matcher i NHL under säsongen för Los Angeles Kings och det är en säsong som bjudit på både toppar och dalar berättar han själv.

— Jag började jäkligt bra och avslutade den jäkligt bra skulle jag vilja säga. Sen däremellan var det upp och ner, jag var in och ut i laget och blev nedskickad. Men jag skulle väl ändå vilja summera den som väl godkänd.

— Jag tycker ändå jag gjort det godkänt och är nöjd med mig själv att jag klarade av att avsluta så som jag gjorde. Det är något jag tar med mig.

TUFFT MENTALT ATT BLI NEDSKICKAD

Nio poäng blev det i NHL fördelat på två mål och sju assist. Under sina 25 matcher för Ontario blev det ett mål och tolv assist. Men han säger att det var tufft att skickas ner efter en bra inledning i Kings.

— Man gick från lyxen och sen ner till AHL. Man började med det bästa och sen gå ner till det lägre. Det var ganska tufft mentalt att gå från att åka privat-jet till att åka buss i ett halvt dygn. Det är lite skillnad, konstaterar han.

Väl tilllbaka i Kings fick han spela mycket i slutspelet som tog slut redan efter fyra matcher mot Vegas.

— Jag tycker att jag gjorde det bra i slutspelet och det är väl ändå lite där man ska var bra.

VILL BLI JÄMNARE

Backen berättar att han tar med sig att han behöver bli jämnare i sitt spel för att hålla en hel säsong i NHL. Han vill bli en NHL-back som coachen vet exakt vad han får ut av varje gång han skickas in på isen.

Om det inte skulle gå vägen med NHL-kontrakt, är KHL ett alternativ då?

— Ja, men det tror jag väl att det är. Sen får man se om det finns någon klubb där som vill ha mig. De sätter sina trupper ganska tidigt. Men löser det sig inte i NHL så blir det Europa i alla fall.