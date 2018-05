UNGDOMLIGT. Årets upplaga av Tre Kronor är de yngsta på 26 år. Foto: Bildbyrån

Kritiserad efter OS. Mycket på grund av en påstådd ovilja att satsa på unga spelare. Nu har Rikard Grönborg tagit ut den yngsta svenska truppen till en VM-turnering på 26 år.

– Vi försöker ta ut det bästa laget som ger oss de bästa förutsättningarna att vinna, oavsett vad det står i passet, säger Rikard Grönborg.



STOCKHOLM/KÖPENHAMN (HOCKEYSVERIGE.SE)

23,75 år.

Det är medelåldern på det Tre Kronor som i dag inleder jakten på ett guld när VM startar i Danmark. Inte sedan guldet i Åbo 1992 har Sverige ställt upp med ett yngre lag i VM-sammanhang, enligt statistik från Elite Prospects. Då var medelåldern just över 23 år.

Årets VM-trupp kan ställas i stark kontrast till den svenska OS-truppen i februari. Den hade en medelålder på 28,5 år. Efter sortin i kvartsfinalen mot Tyskland, där Sverige föll efter förlängning, fick förbundskapten Rikard Grönborg svidande kritik. Mycket handlade om att han inte hade matchat supertalangen Rasmus Dahlin, 18, rätt och att han över huvud taget inte hade tagit med Elias Pettersson, 19, i truppen till Sydkorea.

Grönborg menar att kritiken på intet sätt har påverkat honom att satsa på yngre spelare i VM.

– Vi försöker ta ut det bästa laget som ger oss de bästa förutsättningarna att vinna, oavsett vad det står i passet, fastslår han.

– Jag lyssnar på folk runt omkring mig som vet vad jag jobbar med. Jag kan inte ta åt mig av kritik bara på grund av en spelare. Folk tittar på saker och så ser de enkla lösningar på problem, men oftast är det inte så enkelt. Det finns en anledning till att Rasmus Dahlin inte spelar nu, till exempel. Ni får göra de slutledningar ni vill…

”EN INVESTERING FÖR FRAMTIDEN”

I årets upplaga av Tre Kronor finns inte en enda spelare över 30 år – och hittills bara två spelare födda på 1980-talet i kaptenen Mikael Backlund och forwarden Gustav Nyquist. Båda födda 1989. Att spela med yngre spelare i VM kontra OS har en naturlig förklaring, menar förbundskaptenen.

– I OS blev det en medveten satsning på äldre spelare som hade rutin eftersom vi hade så kort tid på oss att förbereda laget. Där är det tre matcher och sedan slutspel. Det är inte som en VM-turnering där vi har tre veckor på oss. Det är många grejer som det inte är likhetstecken med, utan olika förutsättningar var och varannan gång, säger Grönborg.

I landskamperna och turneringarna som ledde upp till VM gjorde Grönborg och hans ledarteam en medveten satsning på unga spelare. Få av dem är kvar i VM-truppen eftersom NHL-spelare kommit in och förstärkt laget. Förbundskaptenen ser det ändå som viktigt att släppa fram ungdomar och låta dem växa in i landslagsmiljön.

– Jag tror medelåldern låg strax under 23 på de killarna och vi hade 15-16 debutanter här innan VM. Många av dem kommer att åka över till NHL nästa år och har redan skrivit på, men vi känner att det är en investering för framtiden och det är så vi försöker produktutveckla spelare, om man kan använda det uttrycket.

I VM-truppen finns det två spelare som deltog i JVM så sent som i januari, Lias Andersson och Elias Pettersson. Dessutom är Filip Gustavsson med som ännu icke registrerad tredjekeeper medan Erik Brännström och Axel Jonsson Fjällby försvann i den sista gallringen innan truppen åkte till Köpenhamn.

– Jag släpper ju inte fram unga spelare, säger Grönborg med ett snett leende.

– Nej, men det var väldigt viktigt för mig. Jag åker alltid på JVM, har gjort det nu elva år i rad och ser de här killarna. Jag tror att det är viktigt för relationsbyggandet att de ser mig där och att det skickar bra signaler. Vi sitter ju alla förbundskaptener och pratar om olika spelare, skickar rapporter så vi vet vad som händer i Team 16-landslaget och hela vägen upp så vi vet vad som händer. Det gör att vi hela tiden vet vilka spelare som är på väg upp.