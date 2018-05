UPPTAGNA. I år blir det antagligen inget VM-spel för Anton Strålman och Victor Hedman, men Tre Kronor finns i deras tankar. Foto: Bildbyrån/Joel Marklund

När stora delar av den svenska hockeypubliken idag kliver in i VM-bubblan på allvar finns det de som är omslutna av en annan bubbla. Victor Hedman och Anton Strålman har fullt upp med att försöka ta sig vidare till conferencefinal i Stanley Cup-slutspelet, och leder med sitt Tampa matchserien mot Boston inför nattens batalj. Men det hindrar dem inte från att hålla koll på Tre Kronor.

– Jag älskar landslaget och det är alltid kul att följa dem, säger Anton Strålman till hockeysverige.se.

BOSTON (HOCKEYSVERIGE.SE)

Blixtarna från Florida har precis besegrat björnarna från Massachusetts, i Bruins hemarena TD Garden. I en matchserie innehållandes heta känslor, mängder av mål – och Brad Marchand – har Tampa nu övertaget med 2–1 i matcher inför den fjärde matchen.

Victor Hedman har producerat assistpoäng i varje match hittills i serien, och han har en positiv känsla i kroppen inför hur det hela ska sluta.

– Vi spelar fysiskt och vi har en riktigt bra forecheck som gör att vi backar kan vara aggressiva och högt upp i banan. De får inte komma på oss med mycket fart utan vi har forwards som backcheckar bra. Det är vår styrka, säger den store backen från Örnsköldsvik till hockeysverige.se.

”A LITTLE BALL OF HATE”

Han ler när Brad Marchand kommer på tal. Ingen har väl undgått hur Bostons retsticka bland annat inte kunnat hålla tungan i styr under de inledande rundorna i slutspelet. Somliga kallar honom ”A little ball of hate”. Men Victor Hedman ligger lågt med gliringarna, även om leendet fortfarande sitter kvar i mungipan.

– Han är en fantastisk hockeyspelare. Han är också en sådan spelare som försöker komma in under huden på dig och försöka göra det tufft och att du ska ta dumma utvisningar. Det gäller att vara disciplinerad, ligga på rätt sida hela tiden och inte låta honom få något utrymme när han är på isen.



På andra sidan Atlanten har Victor Hedmans blågula kamrater nu samlats i Danmark för att försöka återskapa de gyllene scenerna från Köln i fjol. 27-åringen berättar att han kommer att följa årets hockey-VM noga.

– Jag har många bra minnen från för ett år sedan. Det är många som är med i årets lag som var med då, så det kommer jag självklart följa.

Hur ser du tillbaka på de där veckorna förra året?

– Det är bland det bästa jag upplevt i min hockeykarriär, att få representera Tre Kronor och gå till en VM-final och få lyfta den där bucklan och komma hem på Sergels Torg. Det kommer jag alltid ha med mig. Det är en magisk känsla. Jag hoppas det går lika bra i år.

”GJORDE HELA MIN SOMMAR”

Lagkompisen Anton Strålman har även han starka minnen från fjolårets VM-guld. Förutom avancemanget till Hockeyallsvenskan, efter Antons första a-lagssäsong med Skövde, har Tibrosonen inte vunnit någonting förrän guldmedaljen i Köln.

– Det var en underbar tid. Vilket otroligt härligt lag och härlig grupp vi hade, minns 31-åringen och berättar att det blev en revansch efter att Tampa så snöpligt missat slutspelet.

– Vi hade mer eller mindre samma lag som vi har nu och det kändes som att vi underpresterade. Jag var oerhört besviken. Men det där resultatet i VM gjorde hela min sommar. Hela min säsong.



Hur kommer du följa Tre Kronor härifrån?

– Det blir väl inte så mycket tittande kanske, det blir lite dumt med tidsskillnaden, men jag kommer att följa resultaten såklart. Det är alltid spännande. Jag älskar landslaget och det är alltid kul att följa dem.

Vad tror du om deras chanser?

– Det ser väl bra ut tycker jag. De har ett bra lag. Men sen såg jag USA:s och Kanadas trupper, de är ganska packade också. Så det kommer bli en jäkla bra turnering tror jag. Många bra lag och det ska bli kul att följa.

Både Victor och Anton hoppas givetvis att de är upptagna med Stanley Cup-slutspelet över hela VM-perioden. Kanske kan de till och med vara upptagna ända in i juni. Och Anton Strålman har fått blodad tand efter sin efterlängtade, första guldmedalj. Detta efter att ha gått förlorande ur två Stanley Cup-finaler tidigare.

– Samtidigt som det var otroligt skönt så blir det också en motivation att återuppleva de känslorna man får när man vinner någonting. Det är ju en otrolig känsla alltså, det är någonting man längtar efter.