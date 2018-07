I förrgår slog bomben ned. John Tavares skrev på för Toronto Maple Leafs. Nu börjar snacket om att New York Islanders planerar en hämnd inledas…

I NHL finns det lite av en ”gentlemen’s agreement” om att klubbarna inte erbjuder ett kontraktsförslag till de spelare som är så kallade ”restricted free agents”. Det vill säga de spelare som har utgående kontrakt, men som fortfarande har sina rättigheter kvar hos den klubben de tidigare tillhört.

Men kanske kan New York Islanders vara på väg att bryta den överenskommelsen. Sportsnets insider Elliotte Friedman sade i TSN 590 att han hört en general manager säga till honom att han är beredd att ”sätta sitt hus på att Islanders kommer ge ett offer-sheet till någon i Toronto”.

Ett sådant skulle göra att Toronto har sju dagar på sig att matcha budet på spelaren i fråga – annars hamnar han i New York Islanders i utbyte mot en förutbestämd kompensation i form av draftval. En sådan spelare skulle kunna vara William Nylander.

Nylander har utgående kontrakt och med tanke på att John Tavares är sajnad med Maple Leafs kan det bli svårt för dem att erbjuda Nylander det kontrakt han vill ha. Islanders har däremot massor med löneutrymme tillgängligt.

Skulle Islanders exempelvis erbjuda Nylander ett kontrakt på åtta år värt åtta miljoner dollar måste Toronto matcha det för att inte tappa sitt svenske storlöfte.

Senast en klubb gav ett ”offer sheet” till en spelare var Calgary som erbjöd Ryan O’reilly ett tvåårskontrakt värt tio miljoner dollar totalt. Då matchades det av O’Reillys dåvarande klubb Colorado. Det mest kända fallet i modern tid var när Philadelphia gjorde det 2012. Då gav de Shea Weber ett 14-årskontrakt värt 110 miljoner dollar totalt. Även det matchades, av Nashville. Niklas Hjalmarsson var den senaste svensk som var inblandad i ett sådant fall, men då matchades San Josés bud av Chicago.

Det har gått elva år sedan en spelare bytte klubb efter ett offer sheet. Då lämnade Dustin Penner Anaheim för Edmonton.

Friedman: "I had a general manager say to me yesterday… 'I will bet you my house that the Islanders are going to offer-sheet someone in Toronto.'" #Isles #Leafs #TMLtalk

Det finns dock ett litet problem: Islanders har i dagsläget inte de draftval som krävs för att kompensera Toronto. Det redogörs för av CapFriendly nedan. Lou Lamoriello, den nye general managern i Islanders, får med andra ord jobba hårt om han vill hämnas mot sin tidigare klubb Toronto…

Currently #NYI are only able to submit offer sheets that are less than $1,339,575 (no compensation) or greater than $10,148,303 (4x 1st round picks in compensation) because they don't have their 2019 2nd or 3rd round picks.

Required compensation tiers:https://t.co/fTuH7jqThF https://t.co/6vX16Sj0Qn

— CapFriendly (@CapFriendly) July 2, 2018