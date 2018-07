Den sjunde juli 2018 blir ett datum Ryssland sent ska glömma. Då kommer Alex Ovetjkin med pokalen – och landet spelar VM-kvartsfinal i fotboll.

Alex Ovetjkin vann till slut den så efterlängtade Stanley Cup-titeln. Den ryske superstjärnan firade sedan vilt, och frågan är om baksmällan hunnit släppa ännu.

Den i Ryssland så älskade hockeyspelaren kommer, likt alla andra mästare, få ha Stanley Cup-pokalen i sin ägo under ett dygn. Till Sverige och Danmark kommer den i början av augusti, då det normalt är de nordamerikanska spelarna som får ha pokalen först. Men nu gör Washington ett undantag,

Med anledning av att fotbolls-VM just nu spelas i Ryssland kommer ”Ovie” få ta med pokalen hem redan den sjunde juli. Då spelar också Ryssland sin största fotbollsmatch någonsin, när laget möter Kroatien i VM-kvartsfinal. Ryssland stod för en superskräll i dagarna och slog ut Spanien i åttondelsfinal, efter en nervkittlande straffläggning

Ovetjkin får alltså visa upp pokalen i samband med idrottsvärldens största evenemang, även om FIFA knappast kommer jubla över det….

Stanley Cup will come to Moscow on July 7. It's the day when Russia will meet Croatia at the #Worldcup2018Russia QF

— Igor Eronko (@IgorEronko) July 2, 2018