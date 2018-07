Foto: All Over Press

Boston fortsätter satsa på Anton Blidh. Den 23-årige svensken har skrivit på ett nytt kontrakt med klubben.

Den gångna säsongen blev det bara en match i NHL för Anton Blidh. Men rollspelaren får en ny chans av Boston. Klubben har förlängt med svensken även över kommande säsong, uppger Renaud Lavoie på TVA Sports. Kontraktet är värt 650 000 dollar (om han spelar i NHL) men det ska också sägas att det är ett tvåvägskontrakt.

Anton Blidh signed a one year contract with the @NHLBruins at $650 000 (2 way)

— Renaud Lavoie (@renlavoietva) July 2, 2018