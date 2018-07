Erik Karlsson är på glid från Ottawa. Nu kommer uppgifter som säger vilket kontraktserbjudande de gav sin svenske lagkapten.

I natt tog Erik Karlssons trejdsoppa en ny skruv när New York Post avslöjade att Ottawa erbjudit andra lag möjligheten att diskutera kontrakt med den svenske världsstjärnan. Senators erbjöd Karlsson ett kontrakt i förrgår, men uppenbarligen var lagkapten inte intresserad av att acceptera det.

Erik Karlsson uppges vilja ha ett åttaårskontrakt i samma stil som det Drew Doughty skrev på med Los Angeles i helgen, det vill säga ett kontrakt värt elva miljoner dollar per säsong. Enligt Kathryn Tappen på NBC var Ottawas kontraktsförslag på åtta år, värt tio miljoner dollar.

Vegas Golden Knights ses just nu som den troligaste destinationen. Men NBC lyfter också fram Tampa Bay, San José, Philadelphia och Colorado som logiska klubbar för den tvåfaldiga Norris Trophy-vinnaren.

Enligt en tveksam källa, hockeybuzz.com, ska New York Islanders ha gett Ottawa och Karlsson ett rejält saftigt anbud. Men den källan får, tills vidare, tas med en nypa salt.

The @Senators offered Erik Karlsson an 8 year contract extension for $10M per season. Now they are in serious trade talks with multiple teams highly interested. #NHLNews

— Kathryn Tappen (@KathrynTappen) July 3, 2018