Foto: All Over Press

Med namn som John Carlson, Michal Kempny, Jack Johnson och Mike Green alla borta från marknaden krigar nu NHL-klubbarna om det fåtal kvalitetsbackar som ännu inte skrivit kontrakt. Tidigt i morse, svensk tid, försvann ytterligare en då Calvin De Haan skrev på ett fyraårskontrakt med Carolina Hurricanes.

Kontraktet Hurricanes och Calvin De Haan emellan uppges sträcka sig över fyra säsonger, med en genomsnittslön på 4,55 miljoner dollar.

– Calvin är en spelskicklig back som kommer tillföra erfarenhet till vår blålinje. Han är stark såväl offensivt som defensivt och uppgraderar vårt försvar väsentligt, säger Hurricanes general manager Don Wadell.

Hurricanes har därmed vaskat fram en riktigt vass backuppsättning med unga spelare som Dougie Hamilton, Jaccob Slavin, Brett Pesce, Justin Faulk och nu De Haan. Frågan är dock om inte värvningen av De Haan öppnar dörren för en bytesaffär involverandes Faulk. Ihärdiga rykten har placerat Faulk i andra klubbar och i och med värvningarna av Hamilton (via bytesaffär) och De Haan ser nu många experter Hamilton, Slavin, Pesce och De Haan som klubbens topp-4 framöver.

Återstår att se var Faulk i sådana fall hamnar och vad utbytet blir.

Hurricanes have agreed to terms with free-agent defenseman Calvin de Haan, per source. Four years, $18.2 million. Left-shot D completes top two pairings.

