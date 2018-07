Turerna har varit många, alternativen och förslagen har duggat tätt. Allt från en kontraktsförlängning med Ottawa Senators till en bytesaffär med Stanley Cup-finalisten Vegas Golden Knights har nämnts som tänkbara resultat. Nu uppger The Athletic att en ny aktör gett sig in i kampen om Erik Karlssons tjänster – Dallas Stars.

Stars har inte bara gett sig in i kampen – laget är numera den starkaste kandidaten till att knyta till sig Erik Karlsson, det uppger The Athletic. Bland de NHL-lag som tagit chansen och börjat förhandla med Karlsson om kontraktsförlängningar – Senators general manager Pierre Dorion gav nyligen tillåtelse till detta – uppges Dallas ha presenterat det hittills bästa budet.

Senators presenterade själva tidigare i veckan ett kontraktsförslag till Karlsson. Ett kontrakt som Kathryn Tappen från NBC Sports fastställde till åtta år, tio miljoner dollar per säsong:

The @Senators offered Erik Karlsson an 8 year contract extension for $10M per season. Now they are in serious trade talks with multiple teams highly interested. #NHLNews

— Kathryn Tappen (@KathrynTappen) July 3, 2018