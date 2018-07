Theo Fleury Foto: Peter Krüger, Bildbyrån

Theoren ”Theo” Fleury har gjort över 1000 matcher i NHL men privat har hans liv kantats av skandaler och missbruk – en nedåtgående spiral som inleddes efter att hans ungdomstränare utsatt honom för sexuella övergrepp. Nu vill Fleury konfrontera dömde Graham James, skriver Montreal Gazette.

Theo Fleurys ishockeykarriär kantades av skandaler. Under tiden i NHL blev Fleury avstängd för drogmissbruk och har i självbiografin ”Playing with fire” berättat om hur han kunde dyka upp på såväl träning som match påverkad av allt från alkohol till kokain. Den idag 50 år gamle Fleury gjorde sig under NHL-tiden känd för hur han inte lät storleken (Fleury listas som 168 cm lång) diktera hur framgångsrik han var på isen. Något som inte minst återspeglas av hans 1088 poäng (455 mål, 633 assist) på 1084 matcher och Stanley Cup-titeln med Calgary Flames säsongen 1988-89.

UTSATTES FÖR SEXUELLA ÖVERGREPP AV UNGDOMSTRÄNAREN

Som tonåring spelade Fleury, tillsammans med bland annat Sheldon Kennedy, för Swift Current Broncos i kanadensiska juniorligan WHL. Deras tränare under den här perioden var Graham James. I ”Playing with fire” berättar Fleury ingående om hur James utnyttjade sin maktposition till att sexuellt utnyttja både Fleury och Kennedy. I efterhand har det framkommit att James dessutom förgrep sig på flera andra unga pojkar.

Som straff fick James över tio år i fängelse – ett straff han fortfarande avtjänar.

VILL INTERVJUA SIN FÖRÖVARE – FÖR DOKUMENTÄR

Theo Fleury har nu ansökt till det kanadensiska rättssystemet om att häva James kontaktförbud gentemot Fleury (ett förbud som tidigare gällt gentemot alla James’ offer) – detta för att Fleury själv ska kunna intervju James som del i en kommande dokumentärfilm. Correctional Service Canada (CSC) har gått på Fleurys linje och hävt förbudet.

Det har ännu inte offentliggjorts när dokumentären beräknas spelas in eller sändas.