Jared Boll. Foto: John Cordes/Icon Sportswire

I elva år har han varit NHL:s mest notoriska slagskämpe. Men nu har forwarden Jared Boll beslutat sig att lägga av. Efter 171 fajter i NHL är han nöjd.

– Elva år? Jag hade aldrig kunnat föreställa mig det, säger han till The Athletic.

Slagsmålens roll i hockeyn har i allt större utsträckning spelat ut sin roll. I efterdyningarna av alla hjärnskador och hjärnskakningsproblem som har drabbat forna NHL-spelare har antalet fighters försvunnit i ras takt.

Den gångna säsongen var Anaheim Ducks forward Jared Boll en av de sista slagskämparna som fanns kvar i ligan. Men till nästa säsong kommer inte heller han att spela där. Nu meddelar 32-åringen via en intervju med Aaron Portzline på The Athletic att han har spelat klart.

– Jag är tillfreds med att karriären är över, det är jag verkligen. Det kommer antagligen att vara lite tufft när grabbarna startar sina camper i höst eller när säsongen. Jag kommer helt säkert att sakna det då, säger Boll.

SLOGS 171 GÅNGER

Högerforwarden slog sig in i NHL och Columbus Blue Jackets under säsongen 2007/08. Totalt blev det 579 matcher, 28 mål, 66 poäng och 1 298 utvisningsminuter med Columbus och Anaheim Ducks. Totalt slogs han vid 171 tillfällen under karriären i NHL.

Under sin sista säsong i ligan blev det bara tio matcher för Ducks och ett mål. Han spelade även 15 AHL-matcher med San Diego Gulls.

– Jag njöt av varje minut, det är ett som är säkert. När jag var yngre och du hade sagt till mig att jag skulle spela en NHL-match hade jag varit nöjd. Elva år? Jag hade aldrig kunnat föreställa mig det. Inte en chans, säger han om sin karriär.