Дорогие друзья, подписчики, болельщики, наконец я могу подтвердить все слухи о моем переходе в лигу КХЛ в команду «Металлург» Магнитогорск. В тоже время я бы хотел выразить огромную благодарность лиге НХЛ в целом, и таким организациям как «Торонто Мэйпл Лифз» и «Нью Йорк Айлендерс» , в которых в общей сложности я провел 10 сезонов. Это длинный срок, и мне и моей семье было сложно принять решение. Но я его сделал в пользу Родной Команды! И теперь я готов вести команду к победам! 👊🏻Отдельное спасибо фанатам и болельщикам , которые такое долгое время поддерживали и поддерживают меня за океаном и в России! Dear friends, followers and fans , I am officially moving to a KHL league and is proud to be a player of “Metallurg” Magnitogorsk hockey team. The same time i would like to say thank you for an amazing 10 years that i’ve played in NHL and such organizations as “Toronto Maple Leafs” and “New York Islanders”. And also i would like to say huge “thank you” to the fans , who is supporting me through all this years! To be continued 💪🏻

Jul 3, 2018