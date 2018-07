Matt Martin. Foto: Jerome Davis/Icon Sportswire

I söndags tvingades man se den stora stjärnan och lagkaptenen John Tavares försvinna till Toronto Maple Leafs. I går kväll värvade New York Islanders tillbaka en gammal publikfavorit – från just Toronto.

Mellan 2009 och 2016 spelade Matt Martin i New York Islanders organisation. Han blev där en stor publikfavorit på grund av sin fysiska spelstil. Det var också det som fick Toronto Maple Leafs att skriva ett fyraårskontrakt värt tio miljoner dollar med kanadensaren 2016.

Efter att ha varit ordinarie i Leafs i en och en halv säsong försvann han ur laguppställningen under andra halvan av den gångna säsongen. I slutspelet var han inte ombytt i en enda match under serien mot Boston Bruins. Hans dagar i Toronto var med andra ord räknade.

TREJDAD MOT MÅLVAKT

Nu blir det i stället en återkomst till New York Islanders för 29-åringen. I går trejdade klubben till sig vänsterforwarden från Toronto i utbyte för målvakten Eamon McAdam. Martin spelade 132 matcher för Leafs under sina två säsonger i klubben och gjorde 21 poäng (8+13) samt hade 173 utvisningsminuter. Under karriären med Leafs och Islanders har han spelat 570 matcher, gjort 109 poäng (50+59) och noterats för 853 utvisningsminuter.

Eamon McAdam, 23, gick till Islanders som 70:e spelare i tredje rundan av draften 2013. Förra säsongen spelade han nio matcher för Bridgeport Sound Tigers i AHL och ytterligare 29 för Worcester Railers i ECHL.