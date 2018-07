Joakim Nordström i Mats Thelins Boston-tröja. Foto: Ronnie Rönnkvist

Han har representerat AIK på SHL-nivå, vunnit Stanley Cup med Chicago Blackhawks och blev nyligen klar för Boston Bruins. Hockeysverige har träffat Joakim Nordström.

– Direkt när jag hörde att Boston var intresserade gick det egentligen ganska fort, säger centern.

STOCKHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)

Joakim Nordström från Tyresö kan titulera sig både Stanley Cup-mästare och världsmästare. Han spåddes och spås också en mycket fin karriär i NHL. Men förra säsongen i Carolina blev inte vad 26-åringen hade hoppats på. Bara två mål och totalt sju poäng på 72 matcher. Dessutom fick han en ganska undanskymd roll i laget.

– Säsongen började väldigt bra och jag tycker att jag gjorde en riktigt bra ”training camp”. Första fem, sex matcherna spelade jag bra och dessutom spelade jag ganska mycket. Sedan började det gå tyngre för laget och vi förlorade mer än vad vi vann. Då var det några spelare coacherna trodde mer på och ville spela dom, berättar Joakim Nordström för hockeysverige.se när vi ses på Skeppsbron i centrala Stockholm bara timmarna innan Sveriges segermatch mot Schweiz i VM-fotbollen.

”BLEV NÄSTAN SOM UTFYLLNADSSPELARE”

Turisternas sorl blandas med fiskmåsars skrik på ett sådär härligt sätt som man kan få uppleva i Stockholm på sommaren, medan Nordström fortsätter resonera kring den gångna säsongen:

– Den kedja jag spelade i med Marcus Krüger och Josh Jooris hamnade i ett fack, nästan som utfyllnadsspelare. Det lades mycket ansvar på övriga forwards. I numerärt underläge fick jag hela tiden spela mycket, men i fem mot fem-spelet tappade jag ganska mycket istid. Det här höll egentligen i sig hela säsongen så jag skulle sammanfatta det som en ganska frustrerande säsong för min egen del, men även för laget.

– Vi hade målsättningen att gå till slutspel och trodde verkligen att vi skulle klara det, men det gjorde vi inte och det var frustrerande.

Hur hanterade du den här frustrationen?

– Jag tycker att jag hanterade den ganska bra, försökte hålla mig positiv och göra sådant som jag kunde påverka. Jag försökte gnugga extra mycket innan träningarna samtidigt som jag jobbade mycket med Rod Brind’Amour som var assisterande tränare. Vi jobbade mycket med skott och olika detaljer.

– På matcherna var det bara att köra på och jag försökte förbereda mig inför varje match som att jag skulle spela mycket och ta ett byte i taget. Visst låter det som klyschor, men det var bara att köra på eftersom jag aldrig visste om någon skulle bli skadad.

”KUNDE SITTA I 15 MINUTER UTAN ATT HA GJORT ETT BYTE”

– Jag försökte ge järnet i varje byte jag fick, men sedan var det jobbigt när jag kanske inte fick spela speciellt mycket i tredje perioden. Ibland kunde jag sitta 15 minuter utan att ha gjort ett byte. Sedan blev det en utvisning och då skulle jag gå in och spela helt kall. Just det här gjorde också att jag hela tiden höll mig mentalt med i matchen.

Joakim Nordström kom till förra säsongen som nybliven världsmästare och hade också med sig ett gott självförtroende in till seriestarten.

– Absolut och det kändes kanonbra. Jag brukar vara ledig under tre veckor efter säsongen, men det kändes väldigt bra efter VM så efter en och en halv vecka började vi gnugga lite lätt på is. Hela sommaren var så jäkla rolig och jag hade bra träningar med (fystränare) Vladimir Egorov.

– Allt var kanon och kroppen kändes bra. Även träningscampen kändes bra som sagt och jag var riktigt sugen. Sakta bröts det ner ju längre säsongen gick, men så här är det ibland.

”NÄR BOSTON HÖRDE AV SIG KÄNDES DET SOM ALLT VÄNDE IGEN”

Efter säsongen kom också beskedet att Joakim Nordström inte skulle bli kvar i Carolina och för några dagar sedan blev det klart att Boston blir centerns nya adress, något som givetvis lyft självförtroendet hos den tidigare AIK-forwarden.

– Klart att självförtroendet var lite sargat ett tag. Jag skulle ljuga om jag sa att det inte var så. Framför allt visste jag ganska tidigt efter säsongen att jag inte skulle vara kvar i Carolina, vilket kändes ganska bra. Jag visste att jag skulle få komma iväg och få lite av en nystart.

– Samtidigt fick jag inte prata med några klubbar innan 27:e juni så det var ett ganska långt spann däremellan. Det var nästan två månader som jag gick i ovisshet. Vad som helst kunde hända. Det kanske inte ens skulle bli någonting i NHL så jag kanske skulle få åka till Europa eller någonting. Så fort vi fick börja prata med klubbar och Boston hörde av sig kändes det som att allt vände igen.

Varför valde du att tacka ja till Boston – jag antar att det var fler klubbar som var intresserade?

– Direkt när jag hörde att Boston var intresserade gick det egentligen ganska fort. Jag hade ett bra samtal med klubbens GM, Don Sweeney. Efter att vi hade pratat kändes det som att det här var något jag inte behövde tänka över två gånger.

– Jag kände att det inte spelade någon roll om tio andra klubbar också hörde av sig utan jag bestämde mig ganska snabbt för att spela i Boston.

Boston tillhör ”Original Six- lagen” som medverkade i NHL redan under säsongerna 1942-43 till 1966-67.

– Det är jättekul. Boston har en väldigt anrik historia. Jag kände även när jag var i Chicago att organisationen där varit med länge. Att nu då få representera Boston känns häftigt.

Även om Boston har en anrik historia ser även framtiden bra ut.

– De har ett bra lag och det är en organisation som vill vinna. Det känns otroligt lockande.

Vad vet du om organisationen?

– Egentligen inte så jättemycket. Jag spelade med Riley Nash (nu Columbus) under min första säsong i Carolina. Sedan skrev han på för Boston. När vi spelat mot varandra har jag pratat lite med honom och jag har även fått lite SMS. Han har bara positiva saker att säga om organisationen och jag vet att han trivdes väldigt bra då han var där.

– Det känns som att det finns ett bra ledarskap i laget. Igår (läs: måndags) fick jag samtal från Patrice Bergeron och Zdeno Chára. De ringde bara för att välkomna mig till laget och sade: ”Här är mitt nummer, är det något under sommaren så tveka inte att höra av dig”.

– Även om jag inte känner någon i laget tror jag att det kommer bli lätt att komma in i gruppen.

STORA SKOR ATT FYLLA

Leif ”Honken” Holmqvist var tidigt över och tränade med Boston. Även Anders Broström var över på två camper. Mats Thelin var annars första svensk som spelade NHL i Boston-tröjan. När det gäller just den svenska historiken i Bruins visar sig att Joakim Nordström faktiskt har ganska bra koll.

– Tommy Lehmann spelade där och han är en vän till min familj. Jag växte upp med deras familj och jag umgicks mycket med deras barn. Sedan vet jag att ”Pebben” (Per-Johan Axelsson) spelade där. Det är en spelare som jag alltid har sett upp till. Jag kan se likheter i spelet mellan honom och mig.

– Mats Thelin har spelat där. Carl Söderberg, Loui Eriksson, Niklas Svedberg, Thomas Gradin, Mats Näslund, Michael Thelvén…

Hockeysverige kompletterar med: Mattias Timander, Michael Nylander, Peter Popovic, Samuel Påhlsson, Anton Blidh, Martin Samuelsson, Peter Nordström och Jakob Forsbacka Karlsson.

Hur känns det att kliva in i det här gänget av svenskar?

– Jättekul, säger Joakim Nordström med ett stort leende. De har gått i bräschen och banat väg för en annan och gett svenskar ett väldigt bra rykte i klubben. Det gäller för mig att följa upp det.

Vilka förväntningar har du på första säsongen i Boston?

– Det känns absolut som en omstart. För det första är jag otroligt motiverad att komma dit och bevisa att jag är värd den här chansen som jag fått av Don Sweeney och coacherna.

– För egen del vill jag ta nästa steg i min karriär, få fortsätta göra det bra i ”special teams”, men även visa att jag kan bidra med mer i spelet fem mot fem. Lagmässigt är det en organisation som vill vinna och har de förväntningarna på sig.

– Jag ser fram mot en bra säsong, avslutar Joakim Nordström innan vi låter honom prova Mats Thelins matchtröja från tiden som första svensk i Boston. Det går inte att säga annat än att Nordström passar bra i sin nya tröja.