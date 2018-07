I fjol väntade han med att skriva nytt kontrakt tills säsongen hade startat. Nu är Andreas Athanasiou och Detroit Red Wings överens om en förlängning redan i juli.

Han räknas som en av NHL:s snabbaste spelare. Andreas Athanasiou fick ett explosivt genombrott i NHL när han sköt 18 mål för Detroit Red Wings 2016/17.

När parterna sedan skulle förhandla nytt kontrakt inför den gångna säsongen gick det tungt. Det dröjde till 20 oktober, när säsongen redan hade hållit på i två veckor, innan parterna enades om ett ettårskontrakt värt 1,39 miljoner dollar.

När man nu skulle förhandla ytterligare en gång förväntade sig nog många att det återigen skulle bli utdragna diskussioner. Men redan i dag kunde Craig Custance på The Athletic meddela att parterna är överens om ett nytt tvåårskontrakt.

Enligt Ansar Khan på MLive.com är kontraktet värt sex miljoner dollar, vilket ger 23-åringen en lönetaksträff på tre miljoner per säsong.

Athanasiou stod för 16 mål och 33 poäng på 71 matcher den gångna säsongen. Totalt har kanadensaren 43 mål och 76 poäng på 172 NHL-matcher.

No arbitration coming for Andreas Athanasiou. Hearing two sides have agreed on two-year deal.

— Craig Custance (@CraigCustance) July 5, 2018