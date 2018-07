Anthony Duclair blev juniorvärldsmästare med Kanada 2015 och sköt 20 mål för Arizona Coyotes som NHL-rookie säsongen därpå. Efter två tunga NHL-säsonger tvingas 22-åringen nu ta ett kontrakt med minimumlön för att fortsätta NHL-karriären.

Det som såg så lovande ut har förvandlats till något oförklarligt. Anthony Duclair såg ut att gå en synnerligen spännande NHL-framtid till mötes. Efter att ha draftats som 80:e spelare i tredje rundan av New York Rangers 2013 sköt han 50 mål på 59 matcher för Québec Remparts i QMJHL och slog sig säsongen därpå in i Rangers trupp efter ett starkt träningsläger.

Han blev inte kvar i Rangers, men vann JVM-guld med Kanada 2015 innan han trejdades till Arizona i Keith Yandle-affären 1 mars samma år. Där fick han en flygande start på NHL-karriären med 20 mål och 44 poäng som rookie.

Men efter den succén har det mesta gått snett för Duclair. Han fick inte alls spelet att stämma under sin andra säsong i Coyotes och skickades ned i AHL. Och den gångna säsongen valde Coyotes slutligen att trejda honom till Chicago Blackhawks tillsammans med backen Adam Clendening i utbyte för forwardsduon Richard Pánik och Laurent Dauphin.

Efter två mål och sex assist på 23 matcher med Blackhawks valde klubben att inte ens behålla hans rättigheter, vilket gjorde honom till unrestricted free agent. Men inte heller på öppna marknaden har intresset varit stort. Det var först under gårdagskvällen som han slutligen blev sajnad – och då till minimilön.

Enligt Aaron Portzline på The Athletic är hans nya ettårskontrakt med Columbus Blue Jackets värt 650 000 dollar. Nästan en halvering av vad han tjänade förra säsongen (1,2 miljoner dollar).

Kontraktet ger Duclair chansen att visa att han fortfarande är att räkna med i NHL. Men det är också ett kontrakt som gör det enkelt för Blue Jackets att skicka till AHL om han inte lyckas leva upp till coachen John Tortorellas krav.

#CBJ GM Jarmo Kekalainen has now confirmed Anthony Duclair signing. One year, one way, $650,000.

— Aaron Portzline (@Aportzline) July 5, 2018