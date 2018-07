Erik Karlsson närmar sig en trejd till Tampa Bay. Men processen är komplicerad. Nu kan ett tredje lag involveras i övergången.

NHL-publiken håller andan. En av världens största ishockeystjärnor Erik Karlsson kommer, av allt att döma, byta klubb vilken dag som helst. Och det ser ut som att övergången kommer ske till Tampa Bay Lightning. Där får han alltså chansen att bilda en superuppsättning backar med Victor Hedman, Ryan McDonagh och Anton Strålman bland annat.

Men det tycks inte vara helt enkelt att genomföra trejden. Tampa Bay behöver frigöra löneutrymme och har en mängd spelare uppsajnade på diverse klausuler, som gör att de inte kan trejdas bort hur som helst.

Flera initierade journalister i Nordamerika uppger nu att Tampa Bay och Ottawa behöver hjälp av en tredje part för att få allting att gå ihop. New Jersey har nämnts som en tänkbar sådan, men också New York Rangers. Rangers har tidigare sagts vara en av klubbarna som aktivt jagar Erik Karlsson, men de ser ut att få ge vika.

TSN:s insider Darren Dreger skriver att Rangers kan involveras i trejden för att ge Tampa mer löneutrymme, och att Ryan Callahan kan komma att återvända till New York. Den skadebenägna 33-åringen var lagkapten för Rangers under närmare tre år innan övergången till Tampa Bay. Lightning har under en tid försökt bli av med Callahans kontrakt, då han tjänar hutlösa 5,8 miljoner per år fram till 2020. Den gångna säsongen gjorde Ryan Callahan bara fem mål och totalt 18 poäng på 67 framträdanden i Tampa.

Ottawa var involverade i en trelagstrejd under den gångna säsongen, då man trejdade till sig Matt Duchene från Colorado. I trejden var också Nashville inblandade, och de fick Kyle Turris från just Ottawa.

I natt kom uppgifter som sade att Erik Karlsson var klar för Tampa Bay, men de uppgifterna har inte kunnat bekräftas. #KarlssonWatch går med andra ord vidare, åtminstone idag.

