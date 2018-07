Förödelsen kring Storgärdshallen i Gällsta. Foto: Gällsta IK

Hela hockeysverige har följt lilla Gällsta IK, från Nordanstigs kommun, och deras kamp för en ny ishall efter att taket rasat in på den förra. Nu har klubben fått ett positivt besked. En ny ishall är beställd.

– När talmannen klubbade beslutet var det bara så himla skönt, berättar eldsjälen Jonas Mill.

Det var i mars i år som den mycket ledsamma nyheten kom. Taket på Gällsta IK:s hemmahall, Storgärdshallen, rasade in. Säsongen var över och det var länge oklart om det någonsin skulle kunna bedrivas någon verksamhet där igen. Gällsta IK:s öde blev en riksangelägenhet och flera svenska storstjärnor ville hjälpa till för att en ny arena skulle kunna byggas. Flera SHL-klubbar, och en storstjärna som Victor Hedman, engagerade sig.

Och nu, knappt fyra månader senare, börjar det ljusna. Nu är en ny ishall beställd. Men det krävdes ett beslut i ett extra insatt kommunfullmäktige för att kunna genomföra det. En ny tälthall kostar nämligen 2,5 miljoner kronor plus lyse. En miljon av dessa kommer klubben att få från en lokal fond – men det fattas alltjämt lite drygt 1,5 miljoner för att arenabygget ska kunna förverkligas.

”SKULLE VARA DÖDEN FÖR VERKSAMHETEN”

Jonas Mill, tidigare spelare och nu eldsjäl i klubben, berättar att politikerna länge var oeniga innan ett beslut om den nya hallen till sist togs.

– En politiker tyckte att det skulle vara orättvist mot de andra föreningarna i kommunen om Gällsta IK skulle få mer driftsbidrag än de andra bara för det råkat hänt en olycka. En annan poltiker tyckte hellre att vi skulle ta två sabbatsår och under de åren jobba ihop pengar till en helt ny ishall.

– Om vår verksamhet skulle lägga ned i två års tid har ju alla barn som vill fortsätta med hockey gått till andra klubbar och resten slutat. Det finns inte på kartan att dom skulle komma tillbaka till Gällsta då. Det förslaget skulle vara döden för verksamheten.

Det var en lättnad när beslutet till sist togs.

– När talmannen klubbade beslutet var det bara så himla skönt. Det är ju så fruktansvärt viktigt att även de små klubbarna får finnas kvar. Hockeyn är för alla och ska finnas tillgänglig för alla.

RISKERAR KONKURS

Nu är klubben garanterad en viss summa pengar över de fem kommande åren. Det gör att lånet blir beviljat och hallen kan börja byggas – men än så länge finns alltså inte pengar som täcker hela kostnaden.

Via olika insamlingar har Gällsta IK hittills fått in ungefär 130 000 kronor. Skulle klubben inte få in hela summan för ishallen riskerar de i stället konkurs.