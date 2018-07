Beau Bennett. Foto: Billy Hurst-USA TODAY Sports

När han draftades av Pittsburgh Penguins i första rundan 2010 jämfördes han med Michael Nylander. Åtta skadedrabbade år senare lämnar Beau Bennett NHL och flyttar till KHL.

Pittsburgh Penguins var rejält upprymda när de lyckades drafta forwarden Beau Bennett som 20:e spelare 2010. Han jämfördes stilistiskt med Michael Nylander och var en spelare som klubben hoppades skulle kunna gå in och spela med Jevgenij Malkin eller Sidney Crosby. Den amerikanske högerforwarden hade satt juniorligan BCHL i brand under sitt draftår och fortsatte ösa in poäng när han till steget till college och University of Denver.

Men redan under sitt andra år på college började skadorna ta ut sin rätt. Bennett fortsatte att ha stora skadebekymmer när han tog klivet till NHL 2012 och fann aldrig sin roll i Penguins – eller ligan i stort.

TOG INTE PLATS I BLUES

Efter att ha misslyckats med att spela till sig en ordinarie roll i St. Louis Blues förra säsongen – det blev bara sex matcher för 26-åringen – väljer han nu att lämna Nordamerika. Ny klubbadress för Beau Bennett blir vitryska Dinamo Minsk i KHL, där han blir lagkamrat med bland andra Jhonas Enroth. Bennett har skrivit ett ettårskontrakt med klubben.

I NHL svarade han för 24 mål och 64 poäng på 200 matcher med Pittsburgh, New Jersey och St. Louis, Under sin senaste säsong hann han med 60 AHL-matcher med Chicago Wolves och 57 poäng (12+45).