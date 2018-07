Elias Lindholm kom inte överens om ett nytt kontrakt med Carolina utan trejdades till Calgary. Där lär han dock bli kvar ett tag. Klubben vill skriva långtidskontrakt med svensken.

Efter fem säsonger i Carolina, med 188 poäng på 374 matcher som facit, trejdades Elias Lindholm till Calgary för ett par veckor sedan. Nu har svenskens kontrakt löpt ut, och igår kom beskedet att han ansökt om att få sin kommande lön bestämd i skiljedomstol.

Men så långt kommer det knappast behöva gå. Den tidigare supertalangen ser ut att skriva ett långtidskontrakt med Calgary. Calgaryreportern Wes Gilbertson skriver på twitter att Calgary, enligt general manager Brad Treliving, vill skriva ett långtidskontrakt med svensken. Ett förslag som Lindholm ska vara positivt inställd till.

23-åringen skrev för två år sedan ett kontrakt värt 2,7 miljoner dollar per säsong. Frågan är vad han får nu.

According to #Flames GM Brad Treliving, team wants to go long-term on contract for restricted free agent Elias Lindholm. Both sides seem to like that idea.

