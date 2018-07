De senaste dagarna har det setts som mer eller mindre klart. Men Erik Karlssons förväntade trejd drar ut på tiden. Så lär det förbli, enligt The Athletics Tampaskribent Joe Smith.

I förrgår sades Erik Karlssons trejd till Tampa Bay vara mer eller mindre klar. Det handlade bara om när den skulle offentliggöras, inte huruvida den skulle ske eller inte. Därefter kom nya uppgifter som sade att dealen var komplicerad och att ett tredje lag, som New York Rangers, skulle behöva involveras.

Sen blev det tyst kring snacket om Erik Karlsson. Sent igår kväll skrev emellertid The Athletics initierade Tampa Bay-reporter Joe Smith på twitter att vi inte kan räkna med att det händer något med Karlssons övergång till Tampa Bay inom kort. Han säger att det fortfarande kan ske, men att det inte är något som är på gång eller ens speciellt nära.

Don’t expect any #TBLightning deal for Erik Karlsson anytime soon, per source. Not saying it won’t happen eventually, but nothing imminent or close.

— Joe Smith (@JoeSmithTB) July 6, 2018