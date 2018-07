Han dominerade som underårig i JVM och tippades gå bland de tre första i draften. Nu har Detroit sajnat upp superlöftet Filip Zadina.

Det talades länge om att Filip Zadina skulle gå som trea. Men efter att både Montréal och Arizona prioriterat centrar, och Ottawa föredragit Brady Tkachuk, landade tjecken först på sjätte plats till slut.

Detroit tog chansen och plockade superlöftet. Nu har de också skrivit kontrakt med målsprutan. Det bekräftar de på sin hemsida. Zadina har skrivit ett treårigt rookieavtal med klubben.

– Jag vill rikta ett stort tack till min familj, mina agenter och framför allt mina lagkamrater. Jag skulle inte vara i Detroits organisation utan er. Det är en stor ära för mig att få den här chansen. Tack Detroit, skriver han på sin hemsida.

Filip Zadina sköt sju mål på sju matcher i JVM och gjorde 44 mål på 57 matcher för Halifax Mooseheads i QMJHL. Han gjorde totalt 82 poäng på de 57 matcherna.

Just wanna say HUGE thanks to my family, agents and Especially to my teammates I would not be here in Detroit organizations without you ! Thanks a lot ! It’s a honour for me to get this opportunity ! I am so excited about upcoming season ! Thank you Detroit!! @DetroitRedWings pic.twitter.com/JRnTkE1y4P

— Filip Zadina (@filip_zadina) July 7, 2018