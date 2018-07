För några år sedan var han en produktiv NHL-forward som vann VM-guld med Kanada i Prag. I går tvingades Tyler Ennis skriva nytt NHL-kontrakt med minimilön efter att ha köpts ut ur kontraktet av Minnesota Wild.

Det är Toronto Maple Leafs som ger den 28-årige Tyler Ennis en ny möjlighet att etablera sig i NHL efter tre riktigt svaga NHL-säsonger. Efter att ha skjutit 20 mål eller fler för Buffalo Sabres under tre av sina fem inledande år i ligan gick det troll i både målskytte och produktion efter att han blivit världsmästare med Kanada i Prag 2015.

Ennis, draftad som 26:e spelare i första rundan 2008, trejdades från Sabres till Minnesota Wild inför förra säsongen. Där blev det bara åtta mål och 22 poäng på 73 matcher. Efter säsongen blev han utköpt ur sista året på sitt kontrakt.

I Toronto får Ennis minimilönen 650 000 dollar för en säsong. Detta efter att ha haft en lönetaksträff på 4,6 miljoner dollar per säsong i kontraktet som han just blivit utköpt från.

Under NHL-karriären har den i Edmonton födde vänsterforwarden gjort 258 poäng på 492 matcher.

The @MapleLeafs have signed forward Tyler Ennis to a one-year contract worth $650,000. #TMLtalk

— Leafs PR (@LeafsPR) July 6, 2018