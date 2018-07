Oscar Dansk. Foto: All Over Press

Han var den kanske mest osannolika NHL-svensken förra säsongen. Men när chansen väl gavs – då tog Oscar Dansk den. Nu belönas han med ett nytt tvåårskontrakt av Vegas.

Oscar Dansk klev in i säsongen som fjärdemålvakt – men efter en osannolik skadecirkus var han under en kort period topplaget Vegas Golden Knights förstekeeper. Det blev tre matcher, en hållen nolla, 1,78 insläppta mål per match och en räddningsprocent på fenomenala 94,6 innan även han gick sönder. Det var faktiskt han som höll Vegas första nolla i historien.

Men Vegas gillade vad man såg av sin svenske Dansk, under NHL-matcherna samt i de matcherna han spelade för farmarlaget Chicago Wolves, där han vann 13 matcher och förlorade tre. Under natten kom nämligen beskedet att svensken får förnyat förtroende i Vegas Golden Knights.

FÅR TVÅÅRSKONTRAKT

Oscar Dansk, som så sent som säsongen 16/17 hade det tungt i det dåvarande SHL-jumbolaget Rögle, får ett tvåårskontrakt med Vegas. Det är ett tvåvägskontrakt som ger 675 000 dollar per år, om Dansk är i NHL. Det bekräftar Stanley Cup-finalisterna på sin hemsida.

24-åringen var tidigare i Columbus organisation under ett år, men fick då inte chansen i någon NHL-match för Blue Jackets.