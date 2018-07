VEM ÄR VEM? Vem är Sharkie och vem är Neymar? Foto: Twitter / Bildbyrån

Neymars filmande har varit en snackis i fotbolls-VM. Den snackisen har även nått soliga Kalifornien…

Det är San Josés maskot ”Sharkie” som på sitt officiella twitterkonto bjuder på ett rejält skådespel, med texten ”it had to be done #Neymar”. En tydlig passning till Brasiliens superstjärna och dennes ständiga överspel under VM.

Nu är brassens skådespel och sambatakter dock slut för den här gången. Brasilien åkte igår ut mot Belgien i kvartsfinalen.