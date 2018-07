Här har vi av allt att döma nästa storstjärna som lämnar KHL för NHL. Jan Kovář kommer radera ut de frågetecken som finns kring hans framtid under dagen, skriver agenten Allan Walsh på twitter.

De senaste åren har vi fått se många NHL-spelare lämna för spel i KHL. De mest kända exemplen är förstås Ilja Kovaltjuk och Pavel Datsiuk. Men det har också blivit en trend att spelare går motsatt väg. Vi har sett storstjärnor som Artemij Panarin, Jevgenij Dadonov, Aleksandr Radulov och nu även Ilja Kovaltjuk komma till NHL efter att ha varit superstjärnor i KHL. Och nu kommer ännu en sådan.

Det handlar om Metallurg Magnitogorsks 28-årige tjeck Jan Kovář. Enligt hans agent Allan Walsh finns det ett stort intresse för honom i NHL, och han kommer fatta ett beslut om ny klubbadress under dagen.

We have a Jan Kovar update. Jan is evaluating and considering various NHL offers and will be making a decision tomorrow. #EHSHockey ##OctagonHockey https://t.co/dBqjcR1g2q

— Allan Walsh (@walsha) July 7, 2018