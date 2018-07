Erik Karlsson jagas av Mats Zuccarellos Rangers. Foto: Bildbyrån

Inte en dag går utan att nya rykten kommer fram om Erik Karlsson. Det senaste: New York Rangers har inte gett upp hoppet. Det menar The Fourth Period – som också tror att en trejd kan bli klar redan idag.

Efter flera dagars upptrappning dog Erik Karlsson-ryktena ut något igår. I stället för att få reda på svenskens nya klubbadress skrev The Athletic att det nu inte var speciellt nära att Erik Karlsson skulle trejdas till en ny klubb. Tampa Bay sitter alltjämt i förarsätet, men får konkurrens av Dallas, Vegas – och New York Rangers.

De senaste dagarna har New York Rangers sagts vara borta i kampen om den svenske backstjärnan. I stället har klubben nämnts som en tänkbar tredjepart i den mycket komplicerade övergången. Men enligt The Fourth Period, som bland annat avslöjade John Tavares övergång till Toronto, har Rangers åter tagit sig in i kampen om svenskens signatur och att de även övervägt att inkludera Bobby Ryans jättekontrakt i dealen.

VEGAS FRUSTRERADE

I och med att Ottawa vill att klubben som tar in Erik Karlsson också ska ta över Bobby Ryans alldeles för dyra kontrakt blir trejden än mer komplicerad. Sedan Rangers trejdat bort spelare som Ryan McDonagh och Rick Nash och i stället satsat på ungtuppar med billiga kontrakt, skulle man dock ha råd att göra ett seriöst försök på att få in Karlsson i laget. Det skulle dock gå emot deras strategi om en total re-build, som man flaggade för under slutdelen av förra säsongen.

The Fourth Period skriver också att Vegas Golden Knights general manager George McPhee haft kontakt med Ottawas dito Pierre Dorion sedan trejd deadline, och att han är frustrerad över Dorions ständiga velande. Redan vid deadline var Karlsson, som bekant, ytterst nära att hamna hos Stanley Cup-finalisterna.

KLART IDAG?

Spelare som Erik Haula, Shea Theodore och det svenska jättelöftet Erik Brännström har nämnts och kan komma att gå motsatt väg om Vegas nu skulle vinna kampen om Erik Karlsson.

The Fourth Period-skribenten David Pagnotta skriver också att han tror att Erik Karlssons trejd kan bli klar redan idag. Frågan är: Till vilken klubb går den tvåfaldiga Norris Trophy-vinnaren?