Mina Waxin Foto: Ronnie Rönnkvist

När Ylva Martinsen tog klivet upp från U18-förbundskapten till förbundskapten för Damkronorna tog hon med sig Mina Waxin upp. Modos doldis blev Martinsens stora skräll i hennes första landslagstrupp.

– Att få vara med i U18-landslaget är stort bara det och något jag alltid velat vara, men att vara med i Damkronorna är ganska coolt, säger 17-åringen Waxin till hockeysverige.se.

HANINGE (HOCKEYSVERIGE.SE)

I förra veckan presenterade förbundskaptenen Ylva Martinsen sin trupp till lägret i augusti. En av spelarna som lite överraskande kom med var 17-åriga Modo-backen Mina Waxin.

– Waxin var en av våra bästa spelare på JVM i januari. Hon bidrog främst till vårt egna spel med puck men visade även att hon klarade försvarsarbetet bra. Hon har en bra vardagsmiljö i Modo, med hockeygym och en ordinarie plats i SDHL-laget. Hon fick under förra säsongen stort förtroende i klubblaget med mycket speltid, även i slutspelet. På russin i maj visade hon också upp att hon tagit steg i sin utveckling och att hon ska vara med och konkurrera om en backplats. Det ska bli intressant att se henne på en nivå upp, Damkronornas camp nu i augusti, berättar Ylva Martinsen för hockeysverige.se.

Mina Waxin blev givetvis mycket glad över att få den här chansen.

– Det är jättekul och det här är vad jag tränat för. Att få vara med i U18-landslaget är stort bara det och något jag alltid velat vara, men att vara med i Damkronorna är ganska coolt, säger Mina Waxin med ett leende då hockeysverige.se träffar henne i Haninge för en intervju.

– Alex (Bröms) ringde mig. U18:s truppen skulle komma ut och då ville han berätta varför jag inte kom med i den truppen. Han och Ylva hade pratat och dom ville att jag skulle få en chans att visa upp mig i Damkronorna.

17-åringen från Västerhaninge utanför Stockholm har hela tiden haft som ett mål att komma med i Damkronorna.

– Det långsiktiga målet har alltid varit Damkronorna, men U18 har ändå också varit ett stort mål på vägen.

Hon var även med i det Junior-VM lag som skrev historia i januari när Sverige för första gången var i final. En turnering som hon ser tillbaka med glädje på, nästan i alla fall.

– Förutom att maten var skitäcklig ha ha… Turneringen är ett stort minne för mig. Vi tog oss till final, något som vi aldrig hade gjort tidigare, vilket var jättestort.

– Det var bara glädje i laget och inga dåliga ”vibbar”. Alla ställde upp för alla och jag tycker att det var helt fantastiskt.

Vad var det som tog er till finalen som du ser det?

– Att vi var en så bra grupp. Vi trivdes jättebra med varandra och då vart det en större grej att få ta sig till final. Alla kämpade verkligen för varandra och det var ingen som tänkte ”Jag gör det här bara för att jag är här”. Ibland brukar det vara lite smådåliga ”vibbar”, men nu var det verkligen jättebra.

Hur ser du på din egen turnering?

– Förutom att jag var jättenervös så tycker jag att det gick bättre ju närmare slutet vi kom, när jag väl kom in i allt. Det var ganska jobbigt i början eftersom jag inte hade varit med och mött alla lagen tidigare.

– Sedan var jag inte riktigt beredd på vad jag hade förvänta mig eftersom jag inte hade spelat JVM tidigare. Jag tycker ändå att det gick helt okej.

Flera av spelarna från Junior-VM laget är uttagna till Damkronornas camp, men framförallt ska Mina Waxin konkurrera och tävla om platserna med spelare som Sara Grahn, Pernilla Winberg, Emma Nordin, Johanna Fällman, Emilia Ramboldt, Elin Lundberg med flera.

– Jag har mött dom du nämner flera gånger så jag vet hur dom är. Sedan tävlar jag mot lika bra spelare varje dag i Modo så jag får ta med mig en del därifrån. Det ska i alla fall bli jättekul och det är stort att jag får chansen vilket det inte är alla som får.

– Jag känner dom flesta eller vet vilka dom är i alla fall och dom flesta vet nog vem jag är. Dessutom är Erika (Grahm), Olivia Carlsson och Alice Östensson med som jag spelade med i Modo förra säsongen. Det känner jag mig jättetrygg med eftersom jag känner dom tjejerna jättebra.

Mia Waxin fick testa på SDHL redan för två säsonger sedan då hon spelade för Djurgården parallellt med att hon spelade med killar i Flemingsbergs U16.

– Jag har alltid spelat med killar. Sedan sa ”Nisse” (Ekman) till mig att jag måste börja vara med på tjejhockeyn. Då hade jag redan spelat några matcher med Haninges damer eftersom jag känner tränarna där. Jag hade även spelat lite med Hammarby eftersom tränarna hade flyttat över dit.

– Det var Division 1 och inte alls samma nivå som SDHL. Då fick jag den här chansen och jag tränade jättemycket med Djurgården, men var inte med på alla träningar eftersom jag samtidigt hade kill-laget. Det var sista säsongen jag hade chansen träna med killar och jag ville ta det före att träna med Djurgården.

Inför förra säsongen, 2017/18, valde Waxin att flytta upp till hockeygymnasiet i Örnsköldsvik och spela för Modo.

– Jag sökte ganska sent så jag var inte där på try-outen, men jag fick ändå komma med. Det var en jättestor skillnad och idag är jag jättetacksam för att vara hemma och få hjälp med tvätt och allting. Det är verkligen jätte-stressat när man ska börja ettan och samtidigt satsa på hockeyn. Man hinner knappt äta, säger Waxin med ett lätt skratt och fortsätter:

– Jag bodde i början med min bästa kompis, men nu har jag precis flyttat så jag idag bor mitt i stan. Tidigare bodde vi en bit utanför vilket gjorde att jag hade lite svårt att komma i tid till skolan och så vidare.

– Men jag trivs väldigt bra där och det är nära så jag kan gå till allting och till mina kompisar. Är det någonting kan jag bara knacka på dörren bredvid. Det är jätteskönt samtidigt som dom i laget tar hand om mig jättemycket. Dom är som extramammor.

Det är inte bara vid sidan av isen Mina Waxin utvecklats hon har även tagit stora kliv framåt i utvecklingen på isen.

– Ja, verkligen ”shit” ha ha… Idag vågar jag ta mer ansvar på isen. När jag spelade med killar var jag lite med ”layback” och bara gjorde det jag skulle. Jag ville inte synas så mycket. Nu har jag fått chansen att synas och vågar göra det jag borde ha gjort tidigare också.

Fick du en stor roll från Björn Edlund redan från början?

– Jag var inte med i damtruppen från början utan i juniortruppen. Dom pratade väldigt mycket med mig om att bli uppflyttad till dam vilket är lite ovanligt, att en som just kommit till hockeygymnasiet får komma upp till damlaget. Speciellt eftersom vi hade så pass många spelare.

– Precis innan seriestarten blev Matilda Holmberg skadad. Då hade dom inte tillräckligt med backar så jag fick hoppa in och spela med Annie Svedin i andra backparet. Det var där allting började.

– Jag var jättenervös från början att spela med Annie. Hon var ju en spelare som jag sett upp till. Hon är en jag kollat mycket på och som jag tycker är jätteduktig. Det var samma sak med Erika och dom här när jag kom upp. Jag var jättenervös att vara i närheten av dom, men det fungerade jättebra.

Nu väntar andra hela säsongen i SDHL för Mina Waxin, en säsong hon ser mycket fram emot.

– Jag har pratat en del med Björn om att våga gå fram mer på samma sätt som jag gjorde i slutet av förra säsongen. I början var jag lite mer tillbakadragen eftersom jag inte spelat så mycket damhockey innan. Jag var inte van att ta för mig speciellt mycket eftersom jag inte brukade få så mycket istid. Nu vill jag ta det därifrån och bli mer en tvåvägsback.

– Sedan finns Junior-VM med också. Jag har pratat en del med Alex och det är skönt att ha en säsong i U18 till för man får en ganska stor utveckling där. Sedan finns det många tankar på college. Vi har pratat mycket om det, men jag har haft lite jobbigt i skolan första året och det är vad som stoppar mig just nu, men jag försöker kämpa på. Första året brukar vara värst så det är skönt att jag har det klart.

Modo tappar en rasande massa spelare inför kommande säsong, Alice Östensson, Erika Grahm, Annie Svedin, Celine Tedenby, Emma Söderberg, Felizia Wikner, Mariam El-Mahmadi, Johanna Olofsson, Sarah Berglind, Sidney Morin och Malin Axelsson. Givetvis är det här något som även Mina Waxin känner en viss oro inför.

– Det är verkligen hur många som helst. Jag visste att det skulle hända eftersom det har varit ett OS samtidigt som flera sagt att dom vill fokusera på sitt andra liv efter att ha haft ganska mycket hockeyliv.

– Det blir ändå en liten chock och vi är inte speciellt många just nu. Att då behöva tänka på vilka som kommer vara med och så vidare… Vi får se hur det ser ut sedan. Det är nog några på väg in och en del av dom som var med förra säsongen har skrivit på igen. Det är skönt att ha några av våra starka spelare kvar som ”Kate” (Kaitlyn Tougas) och Olivia (Carlsson). Olivia är ändå den jag hänger mest med. Dessutom har Matilda (Holmberg) skrivit på nu.

– Lite nervös är jag ändå för jag vill att vi snart har en trupp klar så man kan andas ut lite, avslutar Mina Waxin innan vi åker bort till Torvalla Ishall där hon spenderat ett antal timmar under sin uppväxt.