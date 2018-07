Nikita Kutjerov. Foto: Kim Klement-USA TODAY Sports

Nikita Kutjerov har suttit på NHL:s kanske mest prisvärda kontrakt. Men nu får han betalt. Ryssen har skrivit på ett nytt åttaårskontrakt värt 663 miljoner kronor.

När Steve Yzerman lyckades sajna Nikita Kutjerov på ett kontrakt värt knappt 4,7 miljoner dollar per år sade man att det kunde vara NHL:s bästa kontrakt. Kutjerov har sedan kontraktet skrevs varit en av NHL:s främsta spelare och gjort 85 respektive 100 poäng.

Men nu får han sin belöning. ”Kuch” har skrivit på ett åttaårskontrakt värt hela 9,5 miljoner dollar per säsong. Därmed blir han bättre betald än både Steven Stamkos och Victor Hedman. Kontraktet sträcker sig till 2027.

– Jag är verkligen tacksam över att få skriva den här kontraktsförlängningen för att få stanna i Tampa under de kommande åtta åren. Jag vill tacka Lightning och alla fans för all support jag fått sedan jag gjorde Bay Area till mitt hem, säger han till klubbens hemsida.

TREA I POÄNGLIGAN

Nikita Kutjerov har på kort tid blivit en verklig superstjärna i ligan och kom trea i poängligan, bakom Connor McDavid och Claude Giroux, den gångna säsongen. Han har totalt 334 poäng på 365 matcher i NHL.

Kutjerov kommer vara 34 år när kontraktet löper ut.