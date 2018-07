Rasmus Dahlin uppfyller en bardomsdröm – och blir stenrik på köpet. Redan under hans rookiekontrakt kan han dra in närmare 100 miljoner kronor.

Igår kom beskedet att Buffalo skrivit ett treårskontrakt med hockeyvärldens nye guldklimp Rasmus Dahlin. Draftens förstaval var snabbt ute på Instagram och visade sin glädje över det nyskrivna avtalet.

”Att få skriva på ett NHL kontrakt har varit min dröm sen jag började spela hockey! Nu har jag gjort det I Buffalo Sabres, det kunde inte vara bättre!

Jag vill passa på att tacka min familj och alla i min närhet som har varit med och stöttat mig på vägen”, skrev han då.

Dahlin får inte bara sin dröm förverkligad. Han drar dessutom in en enorm summa pengar redan på sitt rookieavtal. Mike Harrington på Buffalo News Sports bekräftar det vi alla förstod: Att Rasmus Dahlin får ett maxkontrakt.

I have confirmed, as expected, that Dahlin is an ELC-max $925,000 cap hit for all three years ($832,500 salary and $92,500 bonus). Assuming max bonuses of $2,850,000 per year possible. Deal would be for $11.325 million total. #Sabres

— Mike Harrington (@ByMHarrington) July 9, 2018