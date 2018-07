NHL-säsongen 2017-18 kantades av såväl tragedi som eufori. Fruktansvärda händelser blandades med hjärtevärmande historier i en mycket speciell säsong för följare av världens bästa hockeyliga. På Hockeysverige tar vi tillfället i akt att tacka för en säsong som berört, genom att lista tio saker vi tar med oss från det gångna året.

Händelserna är listade ungefärligt efter den ordning de inträffade i, det vill säga inte efter någon form av chockvärde eller hur spektakulär händelsen i fråga var. Vi slår ett slag för den kronologiska ordningen, helt enkelt.

Nedan följer plats 6-10.

Efter den fasansfulla masskjutningen i Las Vegas den 1 oktober där en gärningsman berövade 59 människor livet och skadade ytterligare 527, var det svårt för många Vegasbor att kunna tänka på annat än sorgen. När det så blev dags för Golden Knights första hemmamatch någonsin, bara dagar efteråt, klev Deryk Engelland – som under en längre tid bott i Vegas – fram och lovade publiken att han och laget skulle göra allt i deras makt för att hjälpa staden och anhöriga till attackens offer att läka.

Det är sällan en så kallad ”blockbuster trade” – bytesaffär av modell större – genomförs i NHL, i alla fall utanför perioden runt trading deadline. Men i början av november var det precis vad som skedde då Ottawa Senators, Colorado Avalanche och Nashville Predators genomförde ett trevägsbyte. Ottawa fick Matt Duchene, Nashville fick Kyle Turris och Colorado fick tre draftval samt Samuel Girard, Andrew Hammond och Vladislav Kamenev. Det må vara tidigt att säga, men just nu ser Colorado ut att ha gjort ett riktigt klipp i den affären. Se bara på detta citat från Matt Duchene i samband med att han reste till Ottawa, ett citat som inte åldrats särskilt väl:

– Jag är glad för en ny möjlighet här i Ottawa. De har ett lag som kan vinna Stanley Cup.

Ouch.

This is nuts. As Blake Comeau helped off the ice, Matt Duchene sneaks off behind him as he's been traded mid-game pic.twitter.com/cimyiRl2Vz

— Brady Trettenero (@BradyTrett) November 5, 2017