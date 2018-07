Matt Anderson Foto: Bildbyrån/Ola Westerberg

Matt Anderson är klar för sin tredje SHL-klubb. Efter en skadefylld säsong i Skellefteå går han vidare till Rögle.

– Jag är jätteglad över att få fortsätta min karriär i Sverige och ser fram emot att spela i Rögle som har något intressant på gång, säger Anderson.

För fjärde säsongen i rad kommer veterancentern Matt Anderson att spela i SHL. Efter två produktiva säsonger i Djurgården gick 35-åringen i fjol till Skellefteå. Där hämmades hans framfart av skadebekymmer och han kom bara att spela 23 matcher och göra åtta poäng (3+5) för västerbottningarna.

Men varken skador eller ålder hindrar Rögle från att satsa på Anderson. Under torsdagskvällen meddelade klubben att man tecknat ett ettårskontrakt med amerikanen.

– Matt Anderson är en väletablerad SHL-spelare som har precis de kvaliteter jag letat efter till den sista lediga centerplatsen i vår trupp. Han är tävlingsinriktad, har bra karaktär och är en allroundspelare som kan användas till mycket, säger Rögles sportchef Chris Abbott i ett pressmeddelande.

”TRIVS ENORMT BRA I SVERIGE”

Anderson, som har svarat för 39 mål och 82 poäng på 125 SHL-matcher, är lycklig över att få en till chans att spela i SHL.

– Jag och min fru trivs enormt bra i Sverige. Med hockeyn och livsstilen. Det passar oss perfekt, vi brukar skoja att ni kommer att behöva sparka ut oss från landet, annars stannar vi, skämtar han.

Utöver spel i SHL har Anderson gjort 342 AHL-matcher under en lång karriär i Nordamerika, där han kom fram via collegehockeyn. I NHL debuterade han först som 30-åringen med två matcher för New Jersey Devils. Det blev också hans enda matcher i världens bästa ligan. Innan han kom till Djurgården testade han på spel i KHL under två säsonger.

– Jag är jätteglad över att få fortsätta min karriär i Sverige och ser fram emot att spela i Rögle som har något intressant på gång. Det är också en möjlighet för mig att få spela i en arena som är en av de absolut svåraste arenor att spela i som bortalag. Det finns en bra kultur och band mellan hemmalaget och Rögles fans och jag är en emotionell spelare och en stark hemmaklack tar fram det bästa ur mig, säger Matt Anderson om flytten till Rögle.