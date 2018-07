NHL-säsongen 2017-18 kantades av såväl tragedi som eufori. Fruktansvärda händelser blandades med hjärtevärmande historier i en mycket speciell säsong för följare av världens bästa hockeyliga. På Hockeysverige tar vi tillfället i akt att tacka för en säsong som berört, genom att lista tio saker vi tar med oss från det gångna året.

Händelserna är listade ungefärligt efter den ordning de inträffade i, det vill säga inte efter någon form av chockvärde eller hur spektakulär händelsen i fråga var. Vi slår ett slag för den kronologiska ordningen, helt enkelt.

Nedan följer plats 1-5.

Den 6 april slog tragedin till i hockeyvärlden igen när kanadensiska juniorhockeylaget Humboldt Broncos buss blev påkörd av en lastbil. 16 människor dog och 13 skadades i en händelse som skakade om och berörde. Spelare, tränare, fans, journalister och klubbrepresentanter gjorde vad man kunde för att visa sitt stöd i en ofattbar situation och en insamling för de drabbade och deras anhöriga startades upp. Broncos uppmärksammades sedan vid såväl NHL Awards som vid draften.

Efter över 1000 matcher och 600 poäng i grundserien samt nio misslyckade försök i slutspelet att erövra Stanley Cup fick så den kanske bästa ryska NHL-spelaren genom tiderna äntligen lyfta bucklan för första gången. Känslostormen i Alexander Ovechkins ansikte när han äntligen var framme vid sina drömmars mål gick inte att ta miste på.

Vi fuskar lite och tar med två ögonblick från Capitals Stanley Cup-firande. Inte bara för att det var klubbens första vinst sedan uppkomsten 1974, utan också för att när T.J. Oshie direkt efter slutsignalen hamnade framför kameran och blev tillfrågad vad detta betydde för hans pappa – som har Alzheimers – fanns inte ett öga torrt bakom skärmarna.

