Andreas Johnsson. Foto: Hockeysverige.se

Andreas Johnsson gjorde jättesuccé i AHL och fick göra NHL-debut med Toronto Maple Leafs. Nu har han accepterat ett nytt ettårskontrakt med klubben.

Det var något av en drömsäsong för Andreas Johnsson. Efter nästan två hela säsongers slit i AHL lossnade det ordentligt för 23-åringen. Han vräkte in poäng för Toronto Marlies oh avslutade NHL-säsongen med att spela nio matcher för Toronto Maple Leafs plus sex av de sju slutspelsmatcherna mot Boston Bruins.

Men det var efter Leafs säsong var över som Johnsson verkligen satte avtryck i Nordamerika. Under Marlies väg till Calder Cup-titeln i AHL svarade en före detta Frölundaforwarden för tio mål och 24 poäng på 16 slutspelsmatcher. Det resulterade i att han vann Jack A. Butterfield Trophy som slutspelets mest värdefulla spelare.

GÅR MOT PERMANENT NHL-ROLL

Nu är Johnsson och Toronto Maple Leafs överens om ett nytt kontrakt. Svensken har accepterat det kvalificerande bud som han fick från NHL-klubben. Det gör att spel i NHL ger honom 787 500 dollar nästa säsong. Dock är det ett tvåvägskontrakt vilket ger mindre pengar om han mot förmodan skulle hamna i AHL igen.

Leafs har under sommaren tappat James van Riemsdyk och Leo Komarov till free agent-marknaden medan man trejdat bort Matt Martin. Därmed finns det gott om utrymme att ge Johnsson en topp nio-roll i Leafs, något som skulle innebära att han kan få spela med Auston Matthews, John Tavares eller Nazem Kadri.

Johnsson har 46 mål och 101 poäng på 129 AHL-matcher och 2+1 på nio NHL-matcher med Leafs.