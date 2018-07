Marc-André Fleury blev Vegas Golden Knights affischnamn och största stjärna under jungfruresan genom NHL. Nu belönas veteranmålvakten med ett nytt treårskontrakt som börjar gälla hösten 2019 – och en fin löneökning på köpet.

Vegas Golden Knights succéartade resa till Stanley Cup-finalen redan under lagets första NHL-säsong hade knappast möjliggjorts utan Marc-André Fleury. Den 33-årige målvakten kom till Vegas från Pittsburgh Penguins med erfarenhet av tre Stanley Cup-segrar och gav expansionslaget en stabil sista utpost.

Statistiskt sett gjorde Fleury faktiskt karriärens bästa säsong och toppade det med ett storstilat slutspel. Åtminstone fram till finalspelet där Washington Capitals lyckades hitta ett sätt att få ett stopp på hans framgångsvåg.

Nu har Vegas klubbledning beslutat sig för att satsa rejält på Fleury. Redan ett år innan hans kontrakt med klubben löper ut har man säkrat hans tjänster för tre nya säsonger. Det nya kontraktet tar sin början från hösten 2019 och löper tre år framåt. Det är värt 21 miljoner dollar – 187 miljoner svenska kronor – och har en lönetaksträff på sju miljoner dollar per säsong. Detta enligt TSN:s Frank Seravelli.

Fleury, som blir 34 år i höst, får därmed en löneökning på i snitt 1,25 miljoner dollar per säsong. I det nuvarande sjuårskontraktet har han en snittlön på 5,75 miljoner dollar per säsong.

Draftettan från 2003 hade en räddningsprocent på 92,7 miljoner dollar under grundserien och 92,7 i slutspelet.

Marc-Andre Fleury has signed a three-year, $21 million extension with the #Vegas @GoldenKnights. Set to kick in for 2019-20 season at an AAV of $7 million.

