En av Sveriges stora stjärnor i den senaste juniorlandslagstruppen lämnar återbud till spel. Rasmus Sandin kommer inte spela med Juniorkronorna i Kanada.

Sverige har spottat ur sig stor backtalanger de senaste åren och kommer även i årets JVM ha en backsida av absolut toppklass. Även om Rasmus Dahlin knappast deltar kommer spelare som Timothy Liljegren, Nils Lundkvist, Adam Boqvist och Rasmus Sandin vara aktuella för spel.

Men Sandin har valt att tacka nej till säsongens första landslagssamling. Juniorkronorna ska spela en turnering i Kamloops, Kanada, under tiden den 27 juli till 5 augusti 2018, men där kommer inte Sandin vara med,

Backtalangen har valt att tacka nej då han känner att hans senaste säsong var för lång, och innehåll för mycket resande, för att han ska kunna ladda om till spel redan nu. Det skriver hans agent Micke Rosell på twitter. Agenten skriver att beslutet ska ha skett i samråd med förbundskapten Tomas Montén.

Rosell skriver dock också att Sandin är fullt inställd på att försöka ta en plats i vinterns JVM-turnering. Backen kommer från en jättesäsong med Sault Ste. Marie Greyhounds men kommer, som det ser ut, spela för Rögle till hösten. Han gick som spelare nummer 29 i draften till den nya svenskkonolin Toronto.

And a very short pre season with a lot of travel back and forth to North America is the reason. Now focus on the pre season – and to make ->

— Micke Rosell (@Agentrosell) July 13, 2018