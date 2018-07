Rasmus Kupari. Foto: Bildbyrån/Erich Schlegel

Los Angeles Kings använde sitt förstaval i draften till att välja den finske centern Rasmus Kupari. I går skrev man rookiekontrakt med 18-åringen – som jämförs med Adrian Kempe.

– Hans skridskoåkning påminner mycket om hur Kempe åker skridskor, säger den assisterande general managern Mike Futa.

Los Angeles Kings har ett åldrande lag och många veteraner som sitter på dyra kontrakt. Men samtidigt börjar klubben sakta men säkert samla på sig en hel del talanger som kan komma att göra väsen av sig inom kort.

I fjol draftade man centern Gabe Vilardi, 18, som spås en spännande framtid i NHL. I årets draft satsade man också på en center i finska storlöftet Rasmus Kupari. 18-åringen, som blev finsk mästare med Kärpät, spåddes gå tidigt i draften men fick efter en ojämn säsong finna sig i att bli överglänst av jämngamle Jesperi Kotkaniemi bland de finska spelarna. Kotkaniemi draftades redan som tredje spelare av Montréal Canadiens.

VANN BÅDE FINSKA TITELN OCH GULD PÅ U18-VM

Kupari valdes som 20:e spelare av Kings och skrev under fredagen på sitt rookiekontrakt med klubben.

– ”Blakey” (general manager Rob Blake) har verkligen hållit sig till sitt ord med vad vi såg i fjol med Vilardi, säger Mike Futa, assisterande general manager i Kings.

– Vi måste fortsätta plocka in spelare och vet att vi har några riktigt bra på väg in. Den här killen bidrar med mycket fart. Hans skridskoåkning påminner mycket om hur (Adrian) Kempe åker skridskor.

Rasmus Kupari svarade för sex mål och 14 poäng på 39 Liiga-matcher med Kärpät i fjol och var ombytt i sex slutspelsmatcher under lagets väg till den finska titeln. Han vann dessutom U18-VM-guld med Finland i Ryssland i april och deltog dessförinnan på JVM i Buffalo.