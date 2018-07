Arturs Kruminsch. Foto: Imago Sport

Efter många års slit i de lägre tyska ligorna skulle Arturs Kruminsch få chansen i högstaligan DEL. Nu ser den efterlängtade chansen att gå om intet. I dag kom beskedet att han lider av cancer.

Arturs Kruminsch fyller 30 år i höst. Under hela sin hockeykarriär har den Lettlandsfödda centern jagat ett kontrakt i tyska högstaligan DEL. Inför den här säsongen fick han äntligen det, ett ettårskontrakt med Krefeld Pinguine.

Men just när drömmen var på väg att slå in kom beskedet som varje människa fruktar. Efter att ha gått till en sjukgymnast med ryggproblem fick han genomgå tester. I slutet av juni fick han beskedet att han har av cancer.

”Jag såg fram emot att komma till Krefeld och bevisa mig i DEL, men efter 27 juni har mitt liv förändrats drastiskt. Som tävlingsinriktad atlet blir det svårt att utföra någon idrott mer, men jag tror att mitt liv som idrottsman, van vid daglig tävling, ger mig en bra chans att besegra cancern. De närmaste veckorna blir tuffa, men jag ska försöka vara positiv och kämpa mig igenom det”, meddelar Arturs Kruminsch via Krefelds webbsida.

Arturs Kuminsch har fem poängstarka säsonger bakom sig i tyska andraligan. Han har genom karriären spelat så långt ned som i tyska femteligan innan han sakta men säkert klättrat uppåt i seriesystemet.