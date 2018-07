NYFÖRVÄRV! ⭐️ Linnéa Odbratt, tidigare spelat i både Brynäs och Leksand är nu klar för GHC. Linnéa kommer från Göteborgstrakten och ser fram emot säsongen. En fullständig intervju kan ni läsa inom kort på hemsidan🐾 HUR ÄR DU SOM SPELARE? – Jag skulle säga att jag är en spelare som är noga med att framförallt utföra mitt yttersta på planen. Utöver det är jag en spelare som åker mycket skridskor och försöker utnyttja min längd på planen genom att bryta passningar samt täcka puck. OCH SOM PERSON? – Som person skulle jag säga att jag är nyfiken på att lära mig nya saker och av andra människor! VARFÖR VALDE DU GHC? – Jag valde GHC för att jag tyckte att det lät som ett inre driv inom föreningen samt en spännande satsning med ett ungt lag. VILKET LAG VILL DU HELST VINNA MOT? – Jag vill allra helst vinna mot Luleå! Det skulle kännas underbart gött att vinna mot föregående års SM-guld tagare! Välkommen Linnéa 🐾

